القوات الروسية تسيطر على المنطقة الصناعية في "باخموت"

البوابة - أفادت وكالة "تاس" للأنباء ، بأن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على المنطقة الصناعية في مدينة "باخموت" بشكل كامل، فيما أكدت سلطات دونيتسك الموالية لموسكو، تقدم القوات الروسية في محور أفدييفكا.

وتمكنت الوحدات الروسية، من تطويق "باخموت" بشكل كامل، وفقا لتصريحات القائد السابق لكتيبة "آيدار" الأوكرانية، حسب وكالة "سبوتنك".

وأشار إلى أن القوات الروسية تحقق تقدما كبيرا في محيط أفدييفكا.

وقالت "سبوتنك"، إن مقاتلي مجموعة "فاغنر" الروسية تمكنوا من السيطرة بشكل تام على مصنع باخموت لتشغيل المعادن "آزوم".

وتشهد باخموت "أرتيوموفسك" معارك طاحنة منذ أكثر من 7 أشهر، حيث تتصدى القوات الأوكرانية المتمرسة داخل أجزاء في المدينة، للهجوم الروسي المتواصل.

وسقط عدد كبير من القتلى، في المعارك التي تعتبر الأشرس شرق أوكرانيا، منذ بداية الحرب، نظرا للأهمية الاستراتيجية للمدينة التي تعتبر مركزا مهما لنقل الإمدادات لمجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.

من جانبها، اعتبرت وزارة الدفاع البريطانية، أن روسيا لم تحقق سوى تقدم هامشي، في أفدييفكا بدونيتسك، مشيرة إلى أن القوات الروسية خسرت الكثير من دباباتها أثناء محاولة حصار المدينة.