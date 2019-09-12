مسؤولون أمريكيون: اسرائيل حاولت التجسس على ترامب

ذكر مسؤولون أمريكيون سابقون كبار، أن إسرائيل من المحتمل أن تكون قد زرعت أجهزة مراقبة للهاتف الخلوي، تم كشفها، بالقرب من البيت الأبيض، خلال العامين الماضيين.

وصرّح المسؤولون السابقون لموقع “بوليتيكو” الأمريكي أن أجهزة مراقبة الهاتف الخلوي، من المرجح أن هدفها التجسس على الرئيس دونالد ترامب.

وأشار المسؤولون الأمريكيون السابقون إلى أنه “تم اكتشاف أجهزة مراقبة الهواتف المحمولة أثناء رئاسة ترامب”.

ونفت السفارة الإسرائيلية في واشنطن هذه الاتهامات، وقالت في بيان: “إسرائيل لا تشارك في التجسس في الولايات المتحدة، هذه التهم هراء”.