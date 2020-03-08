 أول وفاة بفيروس كورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية الأحد، عن وفاة أول حالة لمواطن ألماني الجنسية، بفيروس كورونا.

وقال خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة في بيان، أن المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عاما "ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل في ارتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة، حيث توجه إلى مستشفى الغردقة العام مساء يوم وصوله الجمعة 6 آذار الماضي لتلقى الرعاية الطبية".

وأضاف انه "تم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة والتي جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد يوم السبت 7 آذار، وتم وضعه في الرعاية المركزة نظرا لأنه يعاني من فشل تتفسي ناتج عن التهاب رئوي حاد".

وتابع مجاهد ان المريض "رفض النقل إلى مستشفى العزل المخصص، ثم ساءت حالته وحدث اضطراب في درجة وعيه، وتوفي اليوم الأحد 8 آذار".

والسبت، أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا، على متن مركب سياحي جنوبي البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 37.

أعلنت إسرائيل أنها ستغلق حدودها البرية مع مصر، الأحد، خوفا من تفشي فيروس كورونا.

وقالت قناة “كان” الرسمية في تغريدة على تويتر إن شركات سياحة إسرائيلية تلقت إخطارا من السلطات يفيد بأن الحدود البرية مع مصر ستكون مغلقة اعتبارا من الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي (15:00 ت.غ)، من مساء الأحد، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية حول ما أوردته القناة الإسرائيلية.