 التحديات الاستراتيجية أمام المقاومة الإسلامية في فلسطين

تتنوع وتتصاعد التحديات الاستراتيجية والعسكرية أمام حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بصورة لافتة، الأمر الذي بات واضحا خلال الفترة الأخيرة خاصة مع مطالبة الكثير من القوى الفلسطينية للحركة بضرورة اتباع السبل الحديثة والمتطورة للمقاومة، والعمل جديا على تحسينها بمختلف الوسائل.

ورصدت بعض من الدوائر الغربية ما أثارته الضربات الصاروخية التي تبادر بها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من جدال في الشارع الفلسطيني، زاعمة أن هذا الجدال بات واضحا مع عدم قدرة بعض من الصواريخ التي تطلقها الحركة في إصابة أهدافها ، وفشلها أيضا في الوصول إلى أهدافها لأكثر من مرة حسب تقرير لموقع تلفزيون الغد الاماراتي

وتشير دورية فورين بوليسي العالمية إلى أنه بات من الواضح أن هناك انتقادات توجهها مصادر ونشطاء فلسطينيين عبر منصات التواصل الاجتماعي لـ”حماس” نتيجة لضرباتها الصاروخية حيث يتم اتهامها صراحة بأنها توجه ضرباتها الخطأ للمواقع المدنية وليس المواقع الإسرائيلية.

ويؤرخ الكثير من النشطاء الفلسطينيين وبصورة دقيقة لبعض من هذه الضربات الخاطئة سواء التي قامت بها حركة حماس أو حركة الجهاد الإسلامي على حد سواء.



وتشير الدورية إلى أنه وعلى سبيل المثال وفي الواحد والعشرين من شهر أبريل/نيسان الماضي فشلت محاولة إطلاق صاروخ أطلقته كتائب عز الدين القسام، وهو الصاروخ الذي سقط بالقرب من سواحل غزة داخل القطاع .

من جانبها أبرزت صحيفة الجارديان البريطانية وفي تقرير لها تداعيات وتأثير هذا الفشل، مشيرة إلى أن عدد من الخبراء أشار صراحة إلى إنه يعود لوجود خلل في منظومة الطيران المتعلقة بالصواريخ، الأمر الذي أدى إلى تحويل مساره جنوبا وهبوطها على مبنى أحدى العائلات الفلسطينية، وتحديدا عائلة أبو زكا والتي تواجدت وقتها في المنزل.

وأشار مصدر فلسطيني للصحيفة إلى أن العائلة كانت قيد الحجر المنزلي والعزل بسبب التعليمات الصادرة من الهيئات ووزارة الصحة الفلسطينية تجنبا للإصابة بفيروس كورونا من قبل وزارة الصحة.

المثير للانتباه أن الحركة انتقدت هذا الحديث وأشارت إلى أن الصواريخ ضربت من إسرائيل بالأساس، الأمر الذي زاد من دقة هذه القضية.

اللافت أن مصدر فلسطيني تحدث للصحيفة قال أن الكثير من الأوساط الفلسطينية بالقطاع تشعر بالغضب من القائمين على منظومة إطلاق الصواريخ في القطاع، وفي الوقت الذي يجب أن تحميهم القيادات التابعة لحماس فإنها تضربهم بالصواريخ.

وفي ذات الوقت أشار بعض الفلسطينيين إلى اعتقادهم بأن هذا الصاروخ إسرائيلي، ولكنه وبمجرد أن شاهد احداثيات الصاروخ ومكان وموقع انطلاقه عرف إنه أطلق من جانب المقاومة وأصاب منزل إحدى العائلات الفلسطينية عن طريق الخطأ.

وتعددت الضربات الصاروخية الفاشلة للمقاومة وعدد كبير من فصائلها، وقبل عدة أشهر أصاب أحد الصواريخ التي أطلقتها حركة الجهاد الإسلامي. إصابة الطابق الخامس لمبنى عمارة حرارة، والتي تعتبر واحدة من أهم البنايات في قطاع غزة، إذ يتواجد فيها بعض من المؤسسات المهمة مثل مركز حقوق الإنسان الفلسطيني فضلا عن وجود هذه البناية قبالة المجلس التشريعي الفلسطيني، وأدى هذا الصاروخ لإصابة مباشرة للمركز الحقوقي ، وهو ما كان أثرا واسعا بعد ذلك.

ووجهت الكثير من منصات التواصل انتقادات لحركة حماس وبقوة نتيجة لذلك ، مشيرة إلى أن حركة حماس تعيش الان في الاتجاه الخاطيء وتضرب الكثير من الصواريخ بدون دراسة.

غير أن عدد من كبار الخبراء العسكريين يرجع سبب ضعف صواريخ المقاومة وفشلها في كثير من الأحيان لعدة أسباب ، أبرزها قلة خبرة من يطلقون هذه الصواريخ ورغبتهم في الحرب على الاحتلال بحماسة دون دراسة دقيقة، الأمر الذي يوقعهم في أخطاء ومشاكل متعددة .

بالاضافة إلى قلة إمكانات المقاومة في عمليات إطلاق الصواريخ، وهو ما يزيد من خطورة هذه العملية خاصة وأن وضعنا في الاعتبار أن المقاومة تنتهج وسائل تعد بدائية في هذا الصدد ، الأمر الذي يزيد من مخاطر هذه العمليات.

عموما فإن هناك جدالا الان بشأن المنظومة التي تتبعها المقاومة في ضرب الصواريخ ، الأمر الذي تعبر عنه منصات التواصل الاجتماعي وعدد من التقارير الصحفية الغربية الآن بوضوح.