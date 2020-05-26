 الصراع على رأس النظام السوري

ترجمات عبرية

يوني بن مناحيم

تتسع الصراعات بين زوجة الرئيس أسماء الأسد مع ماهر الأسد ، شقيق الرئيس الذي يشغل منصب رئيس فرقة في الجيش السوري. وتؤثر الصراعات على الاقتصاد السوري وأدت إلى تدهور الليرة السورية وتقوية الدولار.

التصعيد مستمر في الصراع بين عائلة الأسد والملياردير رامي مخلوف ، النظام السوري يمنع رامي مخلوف من الخروج من حدود الدولة وبعد حبس جميع أمواله في سوريا ، يحاول تحديد موقع أمواله في الخارج: في لبنان والإمارات العربية المتحدة وسويسرا وجزر البهاما وبلدان أخرى. كما ألغى النظام السوري تراخيص شركتين أمنيتين مملوكتين لرامي مخلوف ، ألفا لشركة الأمن وفالكون لخدمات الأمن.

لن يتمكن النظام السوري إلا من محاولة استرداد أموال رامي مخلوف في البنوك الخارجية إذا كانت سوريا لديها علاقات سياسية واقتصادية مع نفس البلدان التي توجد فيها هذه البنوك ، ولكن قد يتم الاحتفاظ بهذه الأموال تحت أسماء مستعارة بسبب العقوبات الأمريكية والاتحاد الأوروبي المفروضة على رامي مخلوف خلال سنوات كان على اتصال وثيق بالرئيس بشار الأسد

لقد فشل النظام السوري في السابق في استرداد أموال باسل الأسد ، شقيق بشار الأسد ، الذي قُتل في حادث سيارة عام 1994 بالقرب من مطار دمشق الدولي ، وكذلك أموال الرئيس السوري رفعت الأسد من مصارف في فرنسا وإسبانيا.

وفقًا لمصادر سورية ، فإن الحلقة القريبة والضيقة حول الرئيس السوري تبدأ في الفك ، أسماء الأسد ، زوجة الرئيس السوري ، ليست فقط على خلاف مع الملياردير رامي مخلوف ، ولكن أيضًا الرئيس ماهر الأسد وزوجته منال جدان.

أفادت مصادر في سوريا أن القمة السورية تطلق على زوجة الرئيس من وراء ظهرها اسم “إيفا بيرون” مقارنة بالزوجة الثانية للرئيس الأرجنتيني الجذاب والطموح خوان بيرون.

ماهر الأسد هو جنرال كبير في الجيش السوري كقائد فرقة ، كما امتدت النزاعات إلى مجتمع الأعمال السوري بين رجال الأعمال الذين يدعمون عائلة الأسد وغيرهم ممن يدعمون عائلة خلوف.

مع استمرار النزاع بين عائلة الأسد وعائلة خلوف ، أعلن إيهاب خلوف ، شقيق رامي مخلوف ، استقالته من سيريتل. بسبب الخلافات مع شقيقه رامي محلوف والإعلان علناً عن ولائه الراسخ للرئيس بشار الأسد.

تشير هذه الرسالة إلى أن عائلة خلوف لا تقاتل جبهة واحدة ضد النظام السوري ، مما يضعف رامي مخلوف ويقوي الرئيس بشار الأسد ، وفي الأيام الأخيرة أوقفت وسائل الإعلام الروسية هجومه الشخصي عليه.

التأثير على الاقتصاد السوري

الخلافات على رأس الحكومة السورية لها تأثير مباشر على الاقتصاد السوري.

فور اندلاع النزاع بين رامي مخلوف والرئيس بشار الأسد ، انهار الليرة السورية وارتفع سعر الدولار.

النظام السوري يلوم رامي مخلوف على تدهور الليرة السورية ، ويقول مسؤولون في الحكومة السورية إن خلوف حول جميع أموال بلاده إلى دولارات وحولها إلى حسابات مصرفية خارجية مخفية ، مما أثر على شعر الليرة السورية.

شهدت الأسواق السورية ارتفاعاً كبيراً في الأسعار خاصة في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الخضار ، فضلاً عن ارتفاع كبير في أسعار الأدوية.

الرواتب ضئيلة للغاية ، حيث يبلغ متوسط ​​الراتب 30 دولارًا شهريًا يجب أن تتواجد منه العائلة بأكملها.

طحن الرئيس بشار الأسد في الشارع السوري ، خاصة بين العليّة التي ينتمي إليها ، اتضح أنه خلال الحرب الأهلية ، كان رامي مخلوف يعتني بالأسر القتيلة والجرحى والأسر الفقيرة في المجتمع من خلال رئيس جمعية البساطان الخيرية ، التي أغضبت عائلة الأسد. بعد اكتساب شعبية بين أفراد المجتمع العالي ، في سبتمبر 2019 ، أطاح الرئيس الأسد رامي مخلوف من قيادة الجمعية وسلّمها إلى زوجته أسماء الأسد.

بمناسبة عيد الفطر ، نشر رامي مخلوف على صفحته على فيسبوك معلناً التبرع بمبلغ 900 ألف دولار لجمعية البوصثان للأسر المحتاجة في سوريا ، ويواصل محاولته والتنافس مع عائلة الأسد على النفوذ بين مجتمع علياء. وسرعان ما أعلنت “البستان” أنها تتجنب رامي مخلوف وتتصرف تحت إشراف الرئيس الأسد.

يحاول المقربون من عائلة الأسد وعائلة خلوف إيجاد حل وسط والتوسط بين رامي مخلوف وبشار الأسد ، ولكن الصراع حتى الآن دون نجاح ، يزداد سوءًا بينهما.

يمتلك رامي مخلوف مبالغ ضخمة في الخارج في حسابات أجنبية ، حتى لو جمع النظام السوري 200 مليون دولار يدين بها للدولة كأموال دافعي الضرائب ، سيظل من الصعب على بشار الأسد وضع يده على رأس المال الموجود في الخارج ، والطريقة الوحيدة للوصول إلى تلك الأموال هي حل وسط والتصالح مع رامي مخلوف.