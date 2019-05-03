 المغرب يعتقل خلية موالية لداعش كانت تعد لتنفيذ "عمليات إرهابية نوعية”.

أعلنت السلطات المغربية الجمعة اعتقال “خلية إرهابية” موالية لتنظيم “الدولة” في مدينة طنجة شمال البلاد، لافتة إلى انها تضم ثمانية أشخاص كانوا يعدون “لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية”.

وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية في بيان إن أفراد الخلية تراوح أعمارهم بين 20 و31 عاما، وقد “انخرطوا في الدعاية والترويج لتنظيم “الدولة” الإرهابي وخطاباته المتطرفة، بالموازاة مع سعيهم لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية بالمملكة”.

واضاف أن “هذه العملية أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء وقطعة ثوب سوداء ترمز لشعار “الدولة” وبذلات شبه عسكرية”.

وتأتي هذه العملية بعد أربعة أشهر ونصف شهر من اغتيال سائحتين اسكندينافيتين في جنوب المغرب بأيدي موالين للتنظيم المتطرف. وتم توقيف 24 شخصا على صلة بهذه الجريمة بدأت محاكمتهم الخميس.

وسبق ان شهد المغرب هجمات في الدار البيضاء في 2003 اسفرت عن 33 قتيلا وفي مراكش في 2011 خلفت 17 قتيلا.

