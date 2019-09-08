 طعن شرطي تونسي أمام مقر لهيئة الانتخابات على يد "متشدد" ملثم

قالت وسائل اعلام تونسية ان ملثما "متشددا" أقدم الاحد، على طعن شرطي بسكين أمام مقر للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في جنوب شرقي البلاد، وذلك قبل نحو اسبوع من موعد الانتخابات الرئاسية.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد تمكن الملثم من الفرار بعد تنفيذ الهجوم الذي وقع أمام المقر الفرعي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مدينة توزرد.

وقالت قناة “نسمة” الخاصة إن شخصا ملثما طعن الشرطي بسكين وصاح “يا عدو الله”، قبل أن يلوذ بالفرار.

ووصفت إذاعة محلية المعتدي بـ”المتشدد”، ولكن لم يتم الكشف عن هويته.

ولم تدل وزارة الداخلية على الفور بتفاصيل عن الحادث، بينما نقل الشرطي إلى مستشفى جهوي لتلقي الإسعافات.

وتستعد تونس لتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة يوم 15 من الشهر الجاري.

