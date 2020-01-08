 مقتل أربعة جنود أتراك بتفجير سيارة في شمال سوريا

لم تكشف السلطات التركية مزيدا من التفاصيل عن مكان الانفجار أو الجهة المسؤولة عنه.

قتل أربعة جنود أتراك الأربعاء في تفجير سيارة شمال شرق سوريا، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

وكان الجنود يقومون بدوريات عندما وقع الهجوم في المنطقة التي سيطرت عليها القوات التركية بعد العملية الأخيرة ضد المقاتلين الأكراد العام الماضي.

ولم تكشف الوزارة مزيدا من التفاصيل عن مكان الانفجار أو الجهة المسؤولة عنه.

وشن الجنود الأتراك الذين يدعمون مقاتلين سوريين معارضين، هجوما على وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تدعمها الولايات المتحدة في أكتوبر 2019.

وتدرج تركيا وحلفاؤها الغربيون حزب العمال الكردستاني على القائمة السوداء.

وأطلقت أنقرة في التاسع من أكتوبر الماضي العملية العسكرية المثيرة للجدل من أجل السيطرة على الشمال السوري وطرد الفصائل الكردية المقاتلة، بمشاركة قوات تركية ومجموعات حليفة من المعارضة السورية.

