 نصف الوفيات كورونا في أوروبا وقعت في دور مسنين

نسبة حالات وفاة المسجلة ضمن حالات كورونا للمسنين في دور الرعاية في خمس دول أوروبية، تتراوح بين 42 بالمئة في بلجيكا و57 بالمئة في إسبانيا.

قال باحثون الثلاثاء، إن حوالي نصف الوفيات التي تم تسجيلها في أوروبا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، قد وقعت في دور لرعاية المسنين، إلا أن الكثير منها غير مدرج في البيانات الرسمية، أو تم تسجيلها على أنها مرتبطة بالوباء.

وقدّر فريق من الباحثين من كلية الاقتصاد في لندن أن نسبة حالات وفاة المسجلة ضمن حالات كورونا للمسنين في دور الرعاية في خمس دول أوروبية، تتراوح بين 42 بالمئة في بلجيكا و57 بالمئة في إسبانيا.

كما فحص الباحثون، من “الشبكة الدولية لسياسة الرعاية طويلة الأجل”، التقديرات الرسمية والتقارير الإخبارية في إيطاليا وفرنسا وأيرلندا.

وقالوا إنه يبدو أن هناك عددا قليلا من الدول التي تقوم بفحص المقيمين في دور الرعاية والعاملين بها، بطريقة منهجية، مما يجعل تقديرات معدلات الإصابة والوفيات صعبة.

وأشار الباحثون إلى أن البيانات التي تم تسجيلها “غير قابلة للمقارنة” بين الدول، بسبب وجود فجوات في المعلومات، واستخدام أنظمة تسجيل مختلفة.

