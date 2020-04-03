 10 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس مرسوما مدد فيه حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية شهرا آخر بسبب فيروس كورونا.

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية الجمعة، إنه تم تسجيل عشر حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد مما يرفع إجمالي الإصابات في الأراضي الفلسطينية إلى 171.

وأضاف إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحافي في رام الله: “الإصابات الجديدة من المخالطين للمصابين السابقين”.

وأوضح ملحم أن هناك 250 عاملا من العاملين في مسلخ للدجاج في منطقة عطروت شمال القدس تم نقلهم يوم الخميس إلى رام الله ووضعهم في حجر صحي بانتظار ظهور نتائج العينات التي أخذت منهم خلال الساعات القادمة.

وسجلت خلال اليومين الماضيين العديد من الحالات المصابة بفيروس كورونا لعمال من مناطق مختلفة في الضفة الغربية يعملون في هذا المسلخ.

وقال ملحم إن هناك 1500 عينة أخذت من المواطنين في كافة المحافظات ستعلن نتائجها في وقت لاحق.

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس مرسوما مدد فيه حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية شهرا آخر بسبب فيروس كورونا.

واتخذت الحكومة الفلسطينية إجراءات جديدة منها حصر الحركة في جميع المحافظات بين الساعة العاشرة صباحا والخامسة مساء.