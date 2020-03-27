 23 اصابة جديدة بكورونا في الاردن و13 في قطر

أعلن وزير الصحة الاردني سعد جابر الجمعة، تسجيل 23 اصابة جديدة بفيروس كورونا لتصل عدد الاصابات في المملكة الى 235 اصابة.

وأكد جابر، خلال الايجاز الصحفي المنعقد في ادارة الازمات، شفاء 16 مصابا ومغادرتهم لمستشفى الامير حمزة.

كما أعلنت وزارة الصحة القطرية الجمعة، تسجيل 13 حالة إصابة بكورونا، ليصل إجمالي الحالات إلى 562.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن “بعض حالات الإصابة الجديدة ترتبط بالمسافرين الذين قدموا إلى قطر، وأخرى لمخالطين”.

وذكرت أن “عدد الحالات المتعافية بلغ 43″، مشيرة إلى أنه “لم يتم تسجيل حالات وفاة حتى الآن”.

والخميس، قررت السلطات القطرية، فرض إغلاق تام للأعمال التجارية غير الضرورية، مثل المقاهي ومراكز دعم التعليم وخدمات التسلية والترفيه ومحلات تجهيز الأفراح والمناسبات، ابتداءً من الجمعة.

وأكدت السلطات على أنه “لا تهاون في تطبيق القانون والإجراءات ذات الصلة على جميع المخالفين”.

وحتى مساء الجمعة، وصل عدد مصابي كورونا في العالم إلى قرابة 575 ألفا، منهم أكثر من 26 ألف وفاة، فيما تعافى نحو 130 ألفا.

