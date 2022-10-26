 3 وفيات و34 إصابة في انقلاب حافلة طلاب جامعة أردنية (فيديو)

أسفر انقلاب حافلة نقل طلاب جامعة في مدينة الزرقاء شمال شرق العاصمة الاردنية عمان الأربعاء، عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 34 آخرين.

ونقلت وسائل اعلام عن محافظ الزرقاء حسن الجبور قوله ان 3 اشخاص توفوا وأصيب 34 اخرون جراء انقلاب الحافلة التي كانت تنقل طلابا من جامعة الزرقاء الخاصة.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي ان الحادث وقع على طريق أوتوستراد الزرقاء-المفرق، مشيرا الى ان فرق الاسعاف عملت على اخلاء الوفيات والمصابين إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.

واضاف السرطاوي ان اجهزة الامن قامت بفتح تحقيق في الحادث.

ونقل موقع قناة "رؤيا" عن شهود عيان قولهم ان "الحافلة انقلبت عقب خروجها من الجامعة، وحوصر عشرات الطلاب والطالبات داخلها، قبل وصول كوادر الدفاع المدني".

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حادث باص جامعة الزرقاء الخاصة الآن ..

وأنباء عن وفاة 3 طلاب إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يغفرهم ويربط على قلوب ذويهم

والله يشفي المصابين، ويرحمهم برحمته



لا حول ولا قوة إلا بالله. pic.twitter.com/wY7yC1Q3ns — ابنة الكتب 📚✨ (@abnt_alktb) October 26, 2022

كما قال مصدر طبي للموقع ان "العديد من الإصابات أدخلت إلى قسم العناية الحثيثة في مستشفى الزرقاء الحكومي"، مضيفا انه "تم استدعاء تعزيزات طبية من مستشفيات وزارة الصحة إلى المستشفى احتياطا".

واعربت رئاسة جامعة الزرقاء في بيان عن اسفها للحادث، مؤكدة انها تتابع عن كثب حالة المصابين في المستشفيات التي تم نقلهم اليها.

وكان رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق وفائي امسيس كشف في تصريحات صحفية عن رصد ارتفاع في اعداد الوفيات جراء حوادث السير في الاردن خلال العام الماضي 2012، والذي تم تسجيل 461 وفاة خلاله، مقارنة بـ 589 وفاة في العام الذي سبقه.

واضاف امسيس أنه حرى تسجيل 160 الف حادث سير خلال العام 2021، نتج عنها 1800 إصابة بليغة، مشيرا الى أن ابرز أسباب الحوادث هي الهاتف النقال واستخدامه في أثناء القيادة، واتخاذ المسارب الخاطئة، الى جانب السرعة الزائدة.