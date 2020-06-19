 6 وفيات بكورونا في عُمان و5 في الكويت، ومجموع الإصابات بالسعودية يتجاوز 150 ألفا

أعلنت سلطنة عمان، الجمعة تسجيل 6 وفيات بكورونا، فيما رصدت الكويت 5 وفيات بالفيروس، فيما تجاوز عدد حالات الإصابة بالفيروس في السعودية 150 ألفا.

وفي سلطنة عمان، رصدت وزارة الصحة في بيان، 6 وفيات، و852 إصابة بكورونا.

وأشارت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 27 ألفا و670، بينها 125 وفاة، و13 ألفا و974 حالة تعاف.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 5 وفيات و604 إصابات بالفيروس.

وقالت الوزارة، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 38 ألفا و678، بينها 313 وفاة، و30 ألفا و190 حالة تعاف.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 4301 حالة إصابة جديدة يوم الجمعة مما يرفع عدد الإصابات إلى 150292 مع 1184 حالة وفاة.

وتجاوزت المملكة حاجز 100 ألف حالة إصابة بالفيروس في السابع من يونيو حزيران. ومن المتوقع أن ترفع السلطات في 21 يونيو حزيران حظرا فرضته على مستوى المملكة للحد من تفشي الوباء.

وفي المغرب، سجلت وزارة الصحة في بيان، 206 إصابات، و40 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 9 آلاف و280، بينها 213 وفاة، و8 آلاف و81 حالة تعاف.

وفي فلسطين، قالت وزيرة الصحة مي الكيلة إن عدد الاصابات الجديدة بفيروس كورونا ارتفع يوم الجمعة إلى 63 إصابة بعد رصد عشرات الحالات في محافظات الخليل ونابلس وبيت لحم.

وسجلت الوزارة في وقت متأخر من الليلة الماضية ست إصابات جديدة بفيروس كورونا واحدة في الخليل وخمس إصابات في مدينة القدس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات في جميع المحافظات منذ بدء رصد فيروس كورونا في مارس آذار الماضي إلى 858 إصابة، بينها 242 إصابة نشطة.

وقالت الوزيرة في بيان يوم الخميس ”دخلنا في موجة ثانية من جائحة كورونا ونشدد مجددا على أهمية وضرورة تقيد جميع المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية“.

ويوم الخميس تم تسجيل 44 إصابة بفيروس كورونا بين الفلسطينيين ليكون العدد الأعلى منذ انتشار الفيروس في مارس الماضي.

وتخضع الأراضي الفلسطينية للشهر الرابع على التوالي لحالة الطوارئ مع عودة الحياة إلى طبيعتها بفتح المساجد والكنائس وعودة المرافق العامة والخاصة إلى العمل.

