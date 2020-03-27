919 وفاة جديدة بكورونا في إيطاليا، وحصيلة الاصابات 300 ألف بأوروبا و86 ألفا بأميركا

يتزايد عدد الإصابات والوفيات يوميا في الولايات المتحدة التي تجاوزت الصين وإيطاليا، وأصبحت الدولة الأولى من حيث تفشي الوباء في العالم.

قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا الجمعة إن البلاد سجلت 919 وفاة جديدة بفيروس كورونا وهي أكبر زيادة يومية تشهدها إيطاليا منذ ظهور تفشي الفيروس هناك في 21 فبراير شباط. وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات إلى 9134 حالة.

وقبل هذا العدد، كانت الحصيلة الأعلى في يوم واحد قد سُجلت في 21 مارس آذار عندما توفي 793 شخصا.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 86498 حالة ارتفاعا من 80539، ليتجاوز بذلك عدد الإصابات في إيطاليا نظيره في الصين حيث بدأ تفشي الفيروس في نهاية العام الماضي.

وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، فقد جرى تسجيل أكثر من 300 ألف إصابة بفيروس كورونا في أوروبا.

وقالت بريطانيا إن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد وصل إلى 759 بحلول الساعة 1700 بتوقيت غرينتش أمس الخميس، وإن عدد المصابين ارتفع إلى 14579.

وقبل ذلك بـ24 ساعة كان عدد حالات الوفاة 578 مما يعني أن الرقم قفز بنسبة 31 في المئة. (رويترز)

وقالت السلطات الصحية الهولندية يوم الجمعة إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 1172 حالة أو 16 بالمئة إلى 8603 حالات إلى جانب 112 وفاة جديدة.

وتبلغ حصيلة الوفيات في هولندا الآن 546 حالة.

وقال معهد الصحة الهولندي الوطني في تقريره اليومي إن هناك تباطؤا على ما يبدو في وتيرة انتشار الفيروس.

وعبر عن أمله في أن يكون قادرا على البت ”في غضون أيام“ في فاعلية إجراءات التباعد الاجتماعي وغيرها التي جرى تطبيقها في منتصف الشهر الجاري في إبطاء انتشار الفيروس.

وقال رئيس وزراء فرنسا إدوارد فيليب في كلمة إن الحكومة قررت تمديد الإغلاق الساري فيها بسبب فيروس كورونا لمدة أسبوعين حتى 15 أبريل نيسان.

وقال فيليب ”بعد هذه الأيام العشرة الأولى من الإغلاق من الواضح أننا فقط في بداية الموجة التي يمثلها هذا الوباء. لقد غمر شرق فرنسا والآن يصل إلى منطقة باريس وشمال فرنسا“.

وأضاف أنه لهذا السبب سيتم تمديد فترة الإغلاق لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل وتابع أن نفس قواعد الإغلاق ستسري خلال الفترة الجديدة. وقال إن تلك الفترة لن تُمدد مجددا إلا إذا تطلبت ذلك الظروف الصحية.

86 ألف حالة بالولايات المتحدة

الى ذلك، ارتفع الجمعة، عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى 86 ألفا و12 إصابة، والوفيات إلى ألف و301 حالة وفاة.

ويتزايد عدد الإصابات والوفيات يوميا في الولايات المتحدة التي تجاوزت الصين وإيطاليا، وأصبحت الدولة الأولى من حيث تفشي الوباء في العالم.

ووفقا للبيانات الأخيرة التي نشرتها جامعة جونز هوبكنز، فإن عدد الإصابات التي سجلت في الساعات الـ 24 الأخيرة بلغ 16 ألفا و815 إصابة.

وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات في عموم البلاد إلى 86 ألفا و12، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى ألف و301 إثر تسجيل 255 حالة وفاة جديدة.

وتأتي الصين بعد الولايات المتحدة الأمريكية في قائمة الدول التي انتشر فيها الوباء، بـ 81 ألف 897 إصابة، ثم إيطاليا بـ 80 ألف 589.

ولا تزال ولاية نيويورك وجارتها نيو جيرسي الولايتين الأكثر تأثرا بالفيروس مقارنة ببقية الولايات.

وحتى ظهر الجمعة، وصل عدد مصابي كورونا أكثر من 549 ألف شخص حول العالم، وتجاوزت الوفيات 24 ألفا، فيما تعافى أكثر من 128 ألفا.

وتخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أمريكا اللاتينية، الجمعة، 10 آلاف إصابة استنادا إلى أرقام رسمية ومنظمة الصحة العالمية.

وأفيد عن أول إصابة في أمريكا اللاتينية في 26 شباط/فبراير في البرازيل التي باتت بؤرة للوباء في المنطقة مع تسجيل حوالي ثلاثة آلاف إصابة و77 وفاة، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات جراء وباء كوفيد-19 في أمريكا اللاتينية 181 حالة.