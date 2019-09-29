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آخر ظهور لحارس الملك السعودي قبل مقتله (فيديو)

منشور 29 أيلول / سبتمبر 2019 - 08:43
حارس الملك السعودي الشخصي السابق عبد العزيز الفغم
حارس الملك السعودي الشخصي السابق عبد العزيز الفغم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحارس الملك السعودي الشخصي السابق عبد العزيز الفغم، بعد انتشار خبر مقتله اليوم الأحد

وأظهر مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على نطاق واسع الفغم وهو يمارس رياضة المشي بكورنيش جدة قبل مقتله بأيام قليلة، وفقا لموقع "سبق"

وبدا الفغم، في المقطع الذي صور في غفلة منه، متمتعا بلياقة بدنية جيدة في زيه الرياضي وهو يتصبب عرقا جراء التمارين.

يذكر أن أكثر من 800 ألف تغريدة تداولت وسم "عبد العزيز الفغم" صباح اليوم، حيث قدم آلاف المغردين والمغردات تعازيهم في الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين، فيما تداول آخرون صورا ومقاطع فيديو للفقيد في مناسبات مختلفة.

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