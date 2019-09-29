آخر ظهور لحارس الملك السعودي قبل مقتله (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحارس الملك السعودي الشخصي السابق عبد العزيز الفغم، بعد انتشار خبر مقتله اليوم الأحد

وأظهر مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على نطاق واسع الفغم وهو يمارس رياضة المشي بكورنيش جدة قبل مقتله بأيام قليلة، وفقا لموقع "سبق"

آخر ظهور للحارس الشخصي للملك سلمان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحارس الملك السعودي الشخصي السابق عبد العزيز الفغم، بعد انتشار خبر مقتله اليوم الأحد.https://t.co/kYBvWGGeec#فيديو #حارس_الملك #عبدالعزيز_الفغم#RT_Arabic pic.twitter.com/r20mAFAwdJ — RT Arabic (@RTarabic) September 29, 2019

وبدا الفغم، في المقطع الذي صور في غفلة منه، متمتعا بلياقة بدنية جيدة في زيه الرياضي وهو يتصبب عرقا جراء التمارين.

يذكر أن أكثر من 800 ألف تغريدة تداولت وسم "عبد العزيز الفغم" صباح اليوم، حيث قدم آلاف المغردين والمغردات تعازيهم في الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين، فيما تداول آخرون صورا ومقاطع فيديو للفقيد في مناسبات مختلفة.