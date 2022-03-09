آخر ملوك مصر يتجول مع عائلته في الأماكن التاريخية بالقاهرة (صور)

أعرب الملك أحمد فؤاد الثاني، آخر ملوك مصر، عن سعادته الكبيرة بزيارة الأماكن التاريخية والأثرية في مصر، برفقة أفراد من عائلته.

وبحسب موقع "بوابة الأهرام"، زار الملك أحمد فؤاد الثاني، برفقة العائلة ، منطقة آثار السلطان حسن الرفاعي، ومقابر العائلة المالكة، ومدرسة السلطان حسن.

وأبدى آخر ملوك مصر، إعجابه بأعمال الترميم الجارية في الصالة الملكية بجامع الرفاعي ومدرسة السلطان حسن.

كما توجه الملك السابق وعائلته، لزيارة قلعة صلاح الدين الأيوبي، ومسجد محمد علي، ومنطقة بانوراما متحف الشرطة.

تولى أحمد فؤاد الثاني عرش مصر بعد تحرك الجيش 1952 حيث تنازل له والده الملك فاروق عن العرش تحت ضغط الضباط الأحرار قادة الثورة في 26 يوليو 1952، وأصبح ملكا للبلاد وعمره لم يكن يتجاوز وقتها خمسة شهور، وشكلت لجنة الوصاية على العرش وذلك إلى تاريخ إعلان الجمهورية في 18 يونيو 1953.

ويعيش الملك السابق أحمد فؤاد الثاني في لوزان بسويسرا، وغادر مصر مع والده الملك فاروق إلى إيطاليا على متن يخت المحروسة.

رد الرئيس المصري محمد أنور السادات جوازات السفر المصرية له ولعائلته بعد أن نزعت عنهم الجنسية المصرية لفترة طويلة، وهكذا تمكن من زيارة مصر مرات عديدة، بل وسمح له السادات أن يحضر إلى القاهرة بصحبة زوجته لتضع مولودها الأول محمد علي على الأراضي المصرية.

ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا على منحه جواز سفر مدون فيه ملك سابق.