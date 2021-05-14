آلاف الأردنيين يحتشدون قرب الحدود نصرة لفلسطين

زحف آلاف الأردنيين، اليوم الجمعة، نحو الحدود الأردنية الفلسطينية، لدعم الشعب الفلسطيني.

وشهدت جميع محافظات المملكة تظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة.

وطالب المتظاهرون السلطات بفتح الحدود، ويأتي تفاعل الأردنيين مع دعوات الاحتشاد ضمن هاشتاغ "#يلا_على_الحدود".

وأدى المحتشدون خطبة وصلاة الجمعة في منطقة الكرامة الحدودية، لمؤازرة الشعب الفلسطيني.

وأفادت وكالة "وفا" بأن المشاركين توافدوا صباحا إلى الحدود مع فلسطين، حاملين الأعلام الفلسطينية، بالإضافة إلى لافتات منددة بالاعتداءات الإسرائيلية في القدس وغزة.

وخلال الأيام الماضية، شهدت معظم المدن الأردنية وقفات واعتصامات تضامنا ودعما للمقدسيين، وتنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية في القدس وقطاع غزة.

وشهد محيط سفارة إسرائيل في عمان وقفات جماهيرية، طالبت الحكومة الأردنية بطرد السفير الإسرائيلي من عمان.

المسجد الحسيني

كما انطلقت من أمام المسجد الحسيني في منطقة وسط البلد بالعاصمة عمان، مسيرة حاشدة بعد اداء صلاة الجمعة، نصرة للفلسطينيين في القدس وقطاع غزة.

وهتف المحتجون تأييدا للفلسطينيين في القدس وحي الشيخ جراح وقطاع غزة، كما هتفوا للاقصى، مطالبين بتحرير فلسطين "الشعب يريد تحرير فلسطين".

وطالبوا الحكومة بطرد السفير الاسرائيلي من عمان، وقطع العلاقات مع الاحتلال.

وحيا المتظاهرون المقاومة الفلسطينية في غزة، وصمود أهالي القدس في وجه الاحتلال الغاشم.

وهتفوا، "من عمان تحية لغزة الأبية، والقدس عربية"، "بالروح بالدم نفديك يا اقصى" كما هتفوا لكتائب القسام والكتائب المقاتلة في غزة.