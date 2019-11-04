آلاف الإيرانيين يهتفون: "الموت لأمريكا"

ردد آلاف الإيرانيين هتاف “الموت لأمريكا” قرب المبنى القديم للسفارة الأمريكية اليوم الإثنين في الذكرى الأربعين لاحتلال السفارة، وبعد يوم من تعهد الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي بأنه لن يرفع الحظر على إجراء محادثات مع الولايات المتحدة.

وعرض التلفزيون الرسمي لقطات ظهرت فيها حشود في الشوارع المحيطة بالسفارة السابقة التي أُطلق عليها لقب “وكر الجواسيس” بعد اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979. وقالت وسائل الإعلام إن مسيرات وتجمعات تنظم في نحو ألف منطقة.

واقتحم طلاب إسلاميون متشددون السفارة بعد فترة قصيرة من سقوط الشاه المدعوم من واشنطن، واحتجزوا 52 أمريكيا رهائن لمدة 444 يوما. ونشأت عداوة بين البلدين منذ ذلك الحين.

وجدد خامنئي أمس الأحد الحظر على إجراء محادثات مع الولايات المتحدة واصفا البلدين بأنهما عدوان لدودان.

وقال: “من يعتقدون أن المفاوضات مع العدو ستحل مشكلاتنا مخطئون مئة في المئة”.

من ناحية أخرى وافق البرلمان الإيراني مبدئيا على تشريع يلزم المناهج المدرسية بتغطية “جرائم أمريكا”. وردد مشرعون أيضا هتاف “الموت لأمريكا”.

ووصلت العلاقات بين البلدين إلى طريق مسدود على مدى العام المنصرم بعد أن انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني.

وعاودت واشنطن فرض العقوبات على طهران بهدف وقف صادرات النفط الإيراني وقالت إنها تسعى لإجبار طهران على التفاوض على اتفاق أوسع نطاقا يشمل برنامجها للصواريخ الباليستية وأنشطتها الإقليمية.

وحظر خامنئي على مسؤولين إيرانيين إجراء محادثات ما لم تعد الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي وترفع كل العقوبات.