اشتباكات بين اللاجئين والشرطة اليونانية.. وأردوغان: 18 ألف مهاجر على حدود أوروبا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن 18 ألف مهاجر متواجدون على الحدود بين تركيا وأوروبا.

وأكد في كلمته أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم أن أنقرة "لن تغلق الحدود أمام طالبي الهجرة عبر تركيا، مضيفا "لقد قلنا إننا سنفتح الأبواب أمام اللاجئين، لم يصدقونا، فتحنا الأبواب والآن يوجد قرابة 18 ألف لاجئ على البوابات الحدودية ويتوقع أن يصل عددهم اليوم إلى 25 ألفا".

وأوضح أردوغان أن تركيا "تستضيف 3.7 مليون سوري، ولا طاقة لنا لاستيعاب موجة هجرة جديدة"، لافتا إلى أن بلاده "لم تعد تثق بالوعود الأوروبية بشأن تقديم المساعدات للاجئين".

وأفادت وسائل إعلام باندلاع اشتباكات بين قوات الشرطة اليونانية وآلاف اللاجئين الذين وصلوا حدود البلاد من تركيا، عقب إعلان أنقرة عن "فتح أبواب أوروبا" أمامهم.

وأكدت وكالة "فرانس برس" اليوم السبت أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد اللاجئين الذين يتجمعون عند معبر حدودي مع محافظة أدرنة التركية ورشق بعضهم عناصر الأمن اليوناني بالحجارة.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن الشرطة اليونانية لا تسمح لممثلي وسائل الإعلام بالاقتراب من الحدود وتبقيهم على مسافة نحو كيلومتر، مضيفة أن رائحة الغاز المسيل للدموع منتشرة في أجواء المنطقة بكثافة.

في غضون ذلك، أعرب المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتساس، للصحفيين عن استعداد الدولة لـ"فعل كل ما يلزم" لحماية حدودها، مشيرا إلى أن السلطات منعت أربعة آلاف شخص من دخول أراضيها بطريقة غير مشروعة خلال الساعات الـ24 الماضية.