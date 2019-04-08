آلاف المتظاهرين يتدفقون على مقر القيادة العامة للجيش في السودان

تدفق عشرات الآلاف من السودانيين في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين نحو مقر القيادة العامة للجيش السوداني بالعاصمة الخرطوم للإنضمام إلي ما يزيد عن المليون متظاهر، يعتصمون هناك، للمطالبة باسقاط النظام.

وتأتي الخطوة بعد إنتشار تسريبات عن نية الحكومة السودانية فض المتظاهرين المعتصمين أمام القيادة العامة منذ الأمس بالقوة.

وقال شهود عيان إن عشرات الآلاف من المتظاهرين عبروا الكباري المختلفة التي تفصل العاصمة عن مدن بحري وأم درمان للإنضمام إلى المعتصمين ومساندتهم والحد من عملية فض التظاهرات بالقوة.

وردد المتظاهرون الهتافات المطالبة باسقاط النظام أمام مقر القيادة العامة للجيش.

وأعلن تجمع المهنيين السودانيين ” تجمع نقابي غير رسمي” عن مؤتمر صحفي بمقر الاعتصام لممثلي التجمع والقوى المتحالفة معهم بينهم قادة الاحزاب السياسية.

يذكر أن التظاهرات إندلعت في مدن سودانية في التاسع عشر من كانون أول/ديسمبر الماضي للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية والمطالبة بإسقاط النظام.

د ب أ