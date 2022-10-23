آلاف المتظاهرين يطالبون بعودة بريطانيا للاتحاد الأوروبي

طالب السبت آلاف المحتجين بمسيرة في وسط لندن بعودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي من جديد.

وغدت بريطانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي مطلع العام 1973، حيث خرجت رسميا من الاتحاد الأوروبي، بعد عضوية دامت نحو 50 عاما مساء الخميس الموافق 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020.

وشارك آلاف من شتى أنحاء بريطانيا في المسيرة التي سارت من بارك لين إلى ميدان البرلمان، رافعين لافتات كتب عليها: "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن ينجح أبدا" ولافتات أخرى حملت شعار: "من أجل فواتير منخفضة لننضم مجددا إلى الاتحاد الأوروبي".

وبخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فقد البريطانيون حق الإقامة الدائمة وتصاريح العمل في دول الاتحاد الأوروبي كما لن يستطيع مواطنو الاتحاد العيش في بريطانيا إلا إذا استوفوا شروط الهجرة اللازمة.



