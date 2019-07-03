آلاف المستوطنين يقتحمون نابلس.. ومواجهات قرب "قبر يوسف"

أصيب شابان فجر الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت في محيط قبر يوسف بعد وصول آلاف المستوطنين لأداء الطقوس الدينية بالقرب من مخيم بلاطة شرق نابلس.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن شابين تم نقلهما إلى مستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج بعد اصابتهما برصاص مطاطي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت في شارع عمان ومحيط قبر يوسف، وقد وصفت إصابتهما بالمتوسطة.

واقتحمت اكثر من عشرين آلية عسكرية اسرائيلية نابلس قبل منتصف الليل وانتشرت في محيط قبر يوسف، فيما دخلت اكثر من ثلاثين حافلة نقل مستوطنين لأداء الصلوات.

وقالت مصادر اسرائيلية إن 3500 مستوطن وصلوا قبر يوسف تحت حماية مشددة من قبل جيش الاحتلال، ويعتبر هذا الاقتحام هو الأكبر هذا العام.

وكان من بين المقتحمين الحاخام بينياهو شمويلي والحاخام مردخاي جروس والحاخام حاييم يوسف أبيرجل والحاخام أفيش تسينوفرث.