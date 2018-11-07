آلاف من قافلة مهاجري أمريكا الوسطى يطلبون اللجوء في المكسيك

قالت السلطات المكسيكية الثلاثاء إن آلافاً من المهاجرين من سكان أمريكا الوسطى ضمن قافلة تعتزم التوجه إلى الولايات المتحدة، طلبوا اللجوء في المكسيك.

ووفقا للسلطات المكسيكية، تم حتى الآن تقديم 3230 طلب لجوء.

ومن بين المتقدمين، تلقى 2697 شخصا أوراقا مؤقتة تسمح لهم بالعمل في البلاد في انتظار خطة محددة من “اللجنة المكسيكية لمساعدة اللاجئين”.

وتلقى هؤلاء الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على اللجوء في المكسيك الغذاء والرعاية الطبية.

وفي الشهر الماضي، هربت ثلاث قوافل من المهاجرين من غواتيمالا وهندوراس والسلفادور من العنف في بلدانهم على أمل الوصول إلى الولايات المتحدة ودخولها.

وتشير تقديرات إلى أن ما بين ألفين و4300مهاجر من أول قافلة، غادروا هندوراس في 13 تشرين أول/ أكتوبر، أقاموا في ملعب رياضي في مكسيكو سيتي يوم الثلاثاء.

ولا تزال المجموعة تنتظر وصول المزيد من سكان أمريكا الوسطى، وهم على بعد 930 كيلومتراً عن أقرب نقطة حدودية أمريكية.

في مكان آخر، وصلت قافلة ثانية مما يتراوح بين 1500 إلى 2000 شخص إلى ولاية أوكساكا.

وهناك مجموعة ثالثة تضم ألفي سلفادوري موجودة في هويكستلا، على بعد حوالي 250 كيلومترا جنوب تابانتاتبيك.

وتصر القوافل الثلاثة على العبور إلى الولايات المتحدة على الرغم من تعهدات الرئيس دونالد ترامب بعدم السماح لها بالدخول. (د ب أ)