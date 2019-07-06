آلاف يطالبون برحيل القوات السعودية من محافظة المهرة اليمنية

شارك يمنيون، مساء الجمعة، في وقفة احتجاجية، للمطالبة برحيل القوات السعودية من محافظة المهرة (شرق)، والمحاذية لسلطنة عمان.

ورفع المحتجون الأعلام اليمنية وصور الرئيس عبد ربه منصور هادي، ولافتات كتبوا عليها عبارات بينها “المهرة ترفض الاحتلال السعودي الإماراتي“، و”نعم للسيادة اليمنية”.

ويستمر خروج الشعب اليمني ضد الاحتلال الأجنبي

هذه محافظة المهرة قالت كلمتها اليوم ضد التواجد السعودي الاماراتي احتشدوا آلاف كلهم يقولون ##المهره_تطالب_طرد_السعوديه

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات السعودية، غير أن المملكة التي تقود تحالفا لمحاربة الحوثيين باليمن منذ أكثر من 4 سنوات، تقول إن تواجدها في المهرة بغرض مكافحة تهريب السلاح والمخدرات.

ففي نهاية 2017، دفعت السعودية بقوات تابعة لها وآليات عسكرية وأمنية، قالت إنها لتعزيز الأمن وضبط ومكافحة عمليات التهريب، لكنها تسببت في احتجاجات بالمهرة ضد تواجد القوات السعودية بالمحافظة.

وقال بيان صادر عن الوقفة، التي نظمت بمدينة الغيضة، مركز محافظة المهرة، “نؤكد تمسكنا بمطالبنا وعلى رأسها رحيل القوات السعودية وتسليم المنافذ البرية والبحرية وخروج كافة القوات من مطار الغيضة”.

ووفق البيان، طالب المحتجون، بإقالة محافظ المهرة راجح باكريت، متهمين الأخير بـ”تمرير وتنفيذ أطماع السعودية في السيطرة على المحافظة والعبث بالمال العام”.

وطالبت الوقفة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتدخل وإنهاء الحرب التي أعلنتها السعودية.

ويحظى موضوع التهريب بمحافظة المهرة، خلال الفترة الأخيرة، باهتمام متزايد من قبل الرئاسة والحكومة اليمنية والتحالف العربي بقيادة السعودية.

وتمتاز المهرة بامتلاكها أطول شريط ساحلي باليمن يقدر بـ560 كم مطلة على بحر العرب، كما يوجد بالمحافظة منفذين بريين مع سلطنة عُمان هما “صرفيت” و”شحن”، إضافة إلى ميناء نشطون البحري.

وظلت السلطة المحلية وقوات الجيش والأمن بمحافظة المهرة، منذ اندلاع الأزمة اليمنية الأخيرة، موالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وبعيدة عن الصراع المسلح الدائر بالبلاد. (الأناضول)