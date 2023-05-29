آلية توزيع الأراضي لضباط الجيش الأردني في طبربور

كشف صندوق إسكان الضباط في مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية في المملكة الأردنية الهاشمية عن الآلية التي سيعمل بها في توزيع الأراضي ضمن مشروع عين ارباط.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في الأردن أعلنت عن البدء بتوزيع أراضي على الضباط الراغبين بذلك ووفقا للأقدمية ضمن مشروع أراضي منطقة طبربور في العاصمة عمان (عين ارباط) ويقدر عدد الأراضي بـ 500 قطعة وبمساحات مختلفة.

ووفقا لبيان المؤسسة فإنّ آلية التوزيع ستكون اعتباراً من بدء استلام طلبات الشراء من الضباط المتقدمين اعتباراً من الأحد 4 حزيران 2023، لغاية نهاية دوام الخميس 15 حزيران 2023 في مبنى مديرية الإسكان العسكري

وأشارت مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية إلى أنه وفي حال بلغ فارق السعر قيمة 30 ألف دينار فأكثر فسيتم تقسيطه على مدة 25 عاماً، لافتة إلى أنه وفي حال كان الفرق أقل من 30 ألف دينار فسيتم التقسيط على 20 عاماً فقط، بالإضافة إلى أنّ فارق السعر هو ما زاد عن قيمة قرض الضباط والبالغ ثمنه 30 ألف دينار حالياً.

كما سيتم استلام طلبات الشراء من خلال مندوبي المؤسسة الموجودين في الموقع، وذلك وفقاً لعدة شروط: