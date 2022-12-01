آلية جديدة لدخول جماهير كأس العالم 2022 إلى قطر

سيكون باستطاعة جماهير بطولة كأس العالم 2022ـ المقامة فعالياتها في قطر، الدخول إلى البلاد، اعتبارا من يوم غد الجمعة، من دون شرط وجود تذاكر للمباريات.

وقالت وسائل إعلام قطرية: "سيكون باستطاعة الجماهير من غير حاملي تذاكر المباريات الدخول إلى البلاد عبر استخدام بطاقة هيا".

وأعلنت الخطوط الجوية القطرية، أن بطاقة هيا ستعتبر بمثابة تأشيرة دخول إلى قطر، لجميع مشجعي كرة القدم، اعتباراً من 2 ديسمبر حتى 23 ديسمبر.

وقالت الخطوط الجوية القطرية إنه "سيتمكن الجماهير من غير حاملي تذاكر المباريات من الدخول إلى دولة قطر مع اشتراط الحصول على بطاقة هيّا".

وأشارت إلى أن الجماهير الراغبة بالدخول إلى قطر، التقدم عبر منصة هيا، مبينة أنها متاحة حاليا للتقديم.

وكانت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، قد أوضحت في وقت سابق آلية الدخول عبر وجود حجز فندقي، ولحجز مكان الإقامة عبر زيارة موقع الإقامة الرسمي Qatar2022.qa/boo، ، مشيرة إلى أن الرسوم 500 ريال قطري، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".