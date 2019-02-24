آل الشيخ يتراجع عن انسحابه من الاستثمار الرياضي بمصر

تركي آل الشيخ

تراجع تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، الأحد، عن انسحابه من الاستثمار الرياضي بمصر، للمرة الثانية خلال أشهر.



وأعلن بيان لنادي بيراميدز، عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، عودة ملكيته إلى آل الشيخ، عقب يومين من إقرار الأخير بنقل ملكية النادي بيراميدز، الذي يشارك بالدوري المصري لكرة القدم، للمستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي.



ويعدّ ذلك ثاني تراجع لـ"آل الشيخ" عن الانسحاب من الاستثمار الرياضي خلال أشهر، حيث كان الأول في أيلول/ سبتمبر الماضي، عقب هجوم شديد من جماهير مصرية ضد انتقاداته، التي وصفت آنذاك في تقارير إعلامية بأنها غير مبررة ضد نادي الأهلي المصري، أحد أكبر الأندية العربية والأفريقية، ما دعاه لإعلان اعتزام الانسحاب، وتراجع أيضا وقتها.



وأوضح نادي بيراميدز، في البيان ذاته، أن عدول آل الشيخ عن قراره جاء "نظرا للمطالبات الكبيرة من سالم الشامسي، واللاعبين، والجهاز الفني للفريق، وبقية منسوبي النادي، والعديد من الرياضيين والإعلاميين، والشخصيات الاعتبارية الرياضية، بالعدول عن قراره، وإلحاحها المستمر طوال الساعات الماضية".



وتابعت: "نزولا عند رغبة المحبين، فقد قرر تركي آل الشيخ إعادة الاستحواذ على حصته في نادي بيراميدز، والاستمرار في دعمه كأحد الأندية التي ستضيف الكثير للرياضة المصرية مهما كانت المصاعب والتحديات".



والجمعة، أعلن نادي بيراميدز، الذي يحتل حاليا المركز الثاني في الدوري المصري لكرة القدم، "نقل ملكية النادي بالكامل للمستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي، وتصفية جميع الاستثمارات الرياضية للمالك السابق تركي آل الشيخ في مصر".

ولم يوضح البيان، آنذاك ، أسباب تصفية آل الشيخ، المعروف بقربه من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، استثماراته الرياضية بمصر، فضلا عن تفاصيل نقل ملكية بيراميدز.

غير أن آل الشيخ ألمح إلى ذلك مساء الخميس الماضي، بحسابه بـ"فيسبوك"، بعد انتقاد الإعلامي المقرب من النظام أسامة كمال لاتحاد الكرة المصري، ملمحا إلى مجاملته نادي بيراميدز.



وعلق آل الشيخ موجها كلامه لكمال: "معاك حق وأنا مالي (شأني) ومال (ما شأن) الصداع".



ونشبت أزمة مؤخرا بين مجلس إدارة الأهلي المصري واتحاد الكرة في بلاده، إثر خلاف على مواعيد لقاءات الأهلي وبيراميدز في مسابقتي الدوري والكأس المحليتين، التي أثارت جدلا بين جماهير الكرة وتراشقات إعلامية ورياضية. وهدد اتحاد الكرة النادي الأهلي باستبعاده من المشاركة في البطولات الأفريقية في حال رفض المواعيد التي حددها الاتحاد.



وظهر آل الشيخ قبل نحو عام في الشارع الرياضي المصري عبر الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، قبل أن يتركه ويستثمر ويرعى نادي "بيراميدز" (الأسيوطي سابقا) بالدوري المحلي.

ويسمح القانون المصري حاليا بالاستثمار للأجانب والعرب والمصريين في الرياضة.