آل ثاني: بيع 97% من تذاكر  كأس العالم 2022 .. ودعوات المقاطعة فيها "نفاق"

هاجم وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الجهات التي تنادي بمقاطعة كأس العالم 2022، والتي ستقام في قطر، معتبرا أن تلك الدعوات غير منطقية، وأن فيها الكثير من النفاق.

وقال آل ثاني: "هناك الكثير من النفاق في دعوات المقاطعة، التي تنحصر على الأكثر ب 10 دول فقط، دونا عن الكثير من دول العالم، وهذا أمر مؤسف"، مؤكدا أنه لا يجب تجاهل ما تم تحقيقه من انجازات في قطر.

وشدد وزير الخارجية القطري، في حديث مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، على أن 97% من تذاكر مباريات "كأس العالم 2022" قد تم بيعها، وأن منهم عدد كبير من الدول الأوروبية، والتي من بينها فرنسا.

وفيما يتعلق بعدد الوفيات بين العمال الذين شاركوا في بناء ملاعب كأس العالم، أكد آل ثاني، أن الأرقام التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام، حول وفاة آلاف العمال "كاذبة ومضللة"، وقال: "كل حالة وفاة هي أمر محزن..في قطر، نقوم بجمع ونشر أرقام الوفيات كل عام، مقسمة حسب العمر والجنس وسبب الوفاة ونوع العمل..بالطبع".

وأضاف: "غالبية هذه الوفيات ليست مرتبطة بالعمل..إنها تعكس التركيبة السكانية لدولة قطر التي تضم مجموعة سكانية متنوعة للغاية".

وأشار وزير الخارجية القطري، إلى أنه تم صرف 350 مليون دولار، من صندوق تعويضات العمال، خلال العام الماضي، للموظفين والعمال الذين أصيبوا او توفوا خلال العمل، وللذين حرموا من رواتبهم بسبب الشركات التي يعملون بها، وتواجه دعاوى قضائية.