آل ثاني وماكرون يبحثان أوضاع المنطقة وتطوير العلاقات

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، السبت، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون آخر التطورات الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أنه “أجرى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالاً هاتفياً مساء (السبت)، مع الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة”.

وأضافت الوكالة: إنه “جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وأوجه تطويرها في مختلف المجالات، كما تمت مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية”.

وتتمتع الدوحة وباريس بتعاون استراتيجي، حيث وقع الجانبان سابقا اتفاقيات تتعلق بتبادل وحماية المعلومات في مجالي الدفاع والأمن، والتعاون بين البلدين لمكافحة الجريمة الإلكترونية.

وشملت الاتفاقيات الموقعة في مارس الماضي، شراكة استراتيجية في مجال التأمين والتحضير لبطولة كأس العالم 2022، والمجال الثقافي والتعاون بين المتاحف والجامعات ومراكز البحث.

وخلال الأشهر الماضية، أجرى الطرفان زيارات متبادلة، وتركزت المباحثات على تعزيز علاقات التعاون، كما تناولت أيضاً عدداً من القضايا الإقليمية والدولية. (الأناضول)