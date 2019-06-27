آل خليفة: نؤيد الغارات الاسرائيلية على سوريا

أيد وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، الغارات الاسرائيلية على أهداف ايرانية في سوريا -بحسب زعمه-.

وحمل آل خليفة في مقابلة مع القناة 13 العبرية ايران مسؤولية نسف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية، من خلال دعم جماعات مسلحة.

وقال آل خليفة خلال المقابلة التي أجريت على هامش "ورشة المنامة" الاقتصادية التي تنظمها واشنطن بخصوص الجانب الاقتصادي من خطتها للسلام في الشرق الأوسط "صفقة القرن"، أن إسرائيل هي "جزء من إرث المنطقة" ولدى اليهود مكانتهم الخاصة بين جيرانهم العرب.

دولة إسرائيل ترحب بقرار وزير الخارجية البحريني🇧🇭 بإجراء الحوارات علانية مع صحفيين إسرائيليين، وتعرب إسرائيل عن امتنانها للكلمات الإيجابية التي عبر عنها معالي الوزير في المقابلات مع لإعلام الإسرائيلي، مما يبعث الأمل في توثيق العلاقات الثنائية ومستقبل سلمي لمنطقتنا pic.twitter.com/3P2uZ6kvyD — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 27, 2019

وأكد وزير الخارجية البحريني أن ايران أكبر خطر على أمن واستقرار المنطقة، وقال: "لدى كل دولة الحق في الدفاع عن نفسها"

وبين آل خليفة أن البحرين سعت دائما إلى تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، لكنها افتقرت إلى التواصل مع تل أبيب، مشيرا إلى ضرورة عدم إضاعة هذه الفرصة الآن، وهذا هو هدف استضافة البحرين للمؤتمر الأمريكي في المنامة.

وأعرب الوزير عن قناعته بأن مثل هذه المقابلة الذي تعد غير عادية كان يجب أن تحدث منذ زمان، قائلا: "الحوار مع الشعب الذي تختلف معه يعد خطوة تؤدي دائما إلى تخفيف أي توتر.. كنا دائما نتحدث مع جميع الناس في مختلف أنحاء العالم، باستثناء التحدث مباشرة إلى الجمهور الإسرائيلي عبر قنواته التلفزيونية ووسائله الإعلامية وصحفه".

وذكر الوزير أن مبادرة السلام العربية كانت نقطة البداية لتطبيع العلاقات مع تل أبيب، مقرا بأن إسرائيل باقية في المنطقة ولديها الحق في الوجود، وتسعى البحرين إلى السلام وعلاقات أفضل معها.