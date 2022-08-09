أبراج قطر تتضامن مع شعب فلسطين

أضاءت أبراج الجابر بمنطقة لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة بعلم فلسطين وذلك تضامناً مع غزة التي تعرضت لعدوان عسكري إسرائيلي

واستمر 3 أيام وخلف عشرات القتلى والجرحى.

وكتب على أبراج جابر المضيئة بعلم فلسطين، "غزة في قلوبنا".

وكان بدأ مساء الأحد، سريان اتفاق وقف إطلاق النار، بين إسرائيل وحركة “الجهاد الإسلامي” في قطاع غزة، بوساطة مصرية.

وعلى مدار 3 أيام، اندلعت مواجهة عسكرية، بين الجيش الإسرائيلي وحركة الجهاد في غزة، أسفرت، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، عن “استشهاد” 45 فلسطينيا بينهم 15 طفلا، وإصابة 360 آخرين.