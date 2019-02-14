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أبل تحقق في تطبيق سعودي يستخدم لتعقب النساء ومنعهن من السفر

أبل تحقق في تطبيق سعودي يستخدم لتعقب النساء ومنعهن من السفر
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