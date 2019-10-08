أبو الغيط يتسلم ملفا حول الحدود البحرية لفلسطين

تسلم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الثلاثاء، من وزير خارجية دولة فلسطين رياض المالكي ملفاً كاملاً أعدته السلطة الفلسطينية حول ترسيم الحدود البحرية لدولة فلسطين.

وأعرب أبو الغيط عن سعادته بهذا الإنجاز المهم الذي يُسهم في ترسيخ الشخصية القانونية لدولة فلسطين، ويُعزز من مركزها الدولي.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة بأن المالكي شرح للأمين العام الخطوات التي تعتزم السلطة اتخاذها من أجل عقد الانتخابات التشريعية في عموم فلسطين، بما في ذلك في قطاع غزة والقدس المحتلتين، تليها الانتخابات الرئاسية.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط عبر من جانبه عن الارتياح الكبير حيال تلك الخطوة، مؤكداً دعم الجامعة لعقد الانتخابات لما تمثله من أهمية كبيرة في ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.

وأوضح المصدر أن اللقاء تناول كذلك آخر مستجدات الوضع الفلسطيني على الصعيد الدبلوماسي في ضوء ما شهدته الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة من نقاشات ومشاورات حول القضية الفلسطينية.