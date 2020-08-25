أبي يصل الخرطوم ومصر ستستخدم سياسة النفس الطويل

وصل رئيس الوزراء الاثيوبي، أبي أحمد، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة رسمية للسودان تستغرق يوما واحدا.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الخرطوم الدولي، رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك وعدد من المسؤولين.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ومن المقرر أن يعقد الجانبان جلسة مباحثات مشتركة بمجلس الوزراء لبحث التعاون الثنائي بين البلدين وموضوع سد النهضة الأثيوبي على نهر النيل.

أُرحب بزيارة أخي رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، نعمل ونأمل أن تقوي هذه الزيارة المصالح المشتركة وتُعمّق العلاقات بين بلدينا الشقيقين. pic.twitter.com/lxHJdVM6ao — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) August 25, 2020

النفس الطويل

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري في مصر، محمد السباعي، إن مصر تتبع سياسة النفس الطويل في مفاوضات سد النهضة، لتقريب وجهات النظر وتحقيق المصلحة المشتركة.

وأضاف السباعي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري"، الذي يعرض على فضائية "MBC مصر 2"، صباح الثلاثاء، أن "إثيوبيا تسعى لتحقيق أكبر قدر من المكاسب وتقديم أقل قدر من التنازلات، وهو ما يحاول أن يفعله أي طرف في أي مرحلة تفاوضية".

وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية الفنية والقانونية خلال جولة المفاوضات الحالية، مشيرا إلى أن "الهدف من هذه الجولة هو تقييم وجهات نظر الدول الثلاث، بعد تجميع صيغة أولية تحمل مقترحاتها المتعلقة بقواعد الملء والتشغيل".

وأوضح أن هذه المفاوضات ستنتهي يوم الخميس المقبل، مضيفا أنه سيتم رفع التقرير النهائي الخاص بها إلى رئيس جنوب إفريقيا، يوم الجمعة المقبل، ثم الإعلان عن نتائجها.

وكان وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارجاتشو، قد قال إن الرواية المصرية التي تدعي حق الهيمنة على استخدام مياه النيل، هي ادعاء ترفضه دول المنبع.