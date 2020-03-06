أب أردني يطلب مهراً غريبا جدا لابنته الطبيبة

قام أحد الآباء بتزويج ابنته بمهر مقدم "مليون صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم" في عمان.

وقال والد العروس زاهي حمد في منشور على فيسبوك مساء الأربعاء: " الحمد لله التي بنعمته تتم الصالحات ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله اتوجه الى الجاهه الكريمة".

وأضاف زاهي أحمد: "اشكر الأحبه من الجاهه المستقبله جميعا فردا فردا والاصدقاء الاقرباء والأنسباء والاحباب اشكركم جميعا من الجاهه الطالبه والجاهه المستقبله واسأل الله ان يجعل بيوتكم وقلوبكم دائما عامرة بالفرح والمسرة بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير".