أتباع "الصدر" يتوجهون لبيته بعد تعرض منطقته لقصف

توجه أتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من عدة محافظات إلى مدينة الحنانة بمحافظة النجف لـ"حمايته"

ونقل مراسلون عن مصدر بمكتب الصدر قوله، إن "أتباع الصدر توافدوا إلى مدينة الحنانة لحماية الصدر بعد أنباء عن تعرض المدينة، حيث مقر إقامته لقصف بطائرة مسيرة".

وكشف أحد المقربين من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، عن تعرض منطقة الحنانة في محافظة النجف إلى قصف بواسطة "طائرة مسيرة".

وكتب الحاج محمد صالح العراقي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "بعد أن وجدنا المصلحة بنشر الخبر أقول: تعرضت الحنانة فجر اليوم إلى قصف من طائرة مسيرة.. وذلك ردا على الأوامر التي صدرت من سماحته (للقبعات الزرق) بحماية الثوار ليلة البارحة في بغداد والنجف سابقا"