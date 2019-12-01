أثينا تعتبر أردوغان "المنتهك الرئيسي للقانون الدولي في المنطقة"

دانت اليونان تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال إطلاقه مشروع خط نقل الغاز "السيل التركي" (TANAP)، التي أكد فيها عزمه مواصلة الاستكشاف والتنقيب بشرقي البحر الأبيض المتوسط.

واعتبرت وزارة الخارجية اليونانية أردوغان "المنتهك الرئيس للقانون الدولي في المنطقة".

وتأتي هذه التصريحات ردا على تأكيد أردوغان، أمس السبت، أن أنقرة تتصرف وفقا للقانون الدولي، ولا شيء يثنيها عن مواصلة التنقيب عن الغاز بشرقي المتوسط.

كذلك دافع أردوغان عن مذكرتي التفاهم، التي وقعتهما أنقرة مع حكومة الوفاق الليبية (مقرها طرابلس) حول التعاون الأمني والعسكري بينهما، وكذلك السيادة على المناطق البحرية، مشيرا إلى أن هاتين الاتفاقيتين بجميع بنودهما ستدخلان حيز التنفيذ قريبا. (وكالات)