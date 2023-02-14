أجسام غريبة في سماء الصين .. فيديو

وثق مقطع فيديو، نشره سكان مقاطعة صينية قريبة من الحدود مع روسيا، ظهور سلسلة من الإضاءات الغريبة المتتالية في سماء البلاد مساء، دون أن يتمكن أحد من معرفة ماهيتها.

ويظهر في الفيديو، الذي نشره سكان من مدينة تشيتشيهار في مقاطعة هيلونغجيانغ بشمال شرق الصين، على مواقع التواصل الإجتماعي، مجموعة من الأجسام المضيئة في السماء، وهي تحلق بسرعة عالية.

أحد سكان المدينة، من الذين شاهدوا تلك الأجسام، أكد أنه رأى بالصدفة مجموعة من الاجسام المضيئة التي تطير وراء بعضها البعض بسرعة كبيرة، نافيا أن يكون ذلك الجسم طائرة ورقية عادية.

وقال شاهد العيان، لصحيفة "Huanqiu Shibao" الصينية: "إنه في يوم 13 فبراير في الساعة 17.23 (12.23 بتوقيت موسكو) لاحظ بالصدفة في السماء "مجموعة" من الأجسام التي تطير بسرعة، وأوضح أن الأجسام التي تطير في المقدمة تضيء واحدة تلو الأخرى، وتلك الموجودة في نهاية المجموعة أيضًا تخرج واحدة تلو الأخرى".

وأشار جيانغ، إلى أن الجسم المتوهج اختفى بينما كان يخرج هاتفه للتصوير، مبينا أنه تمكن من رؤية الجسم، لبضعة ثوان قبل أن يختفي.

سرعة كبيرة بدون أصوات

وأكد مستخدمون نشروا الفيديو، أن الجسم الذي كان يسير بسرعة ويطير عاليا، صدر منه ضوء ساطع، لكن لم يكن هناك أي أصوات

ولم يقدم مكتب الأرصاد الجوية في تشيتشيهار، أي تفسير حول ماهية الجسم الذي ظهر في السماء، وقال مسؤولو المكتب: "لا نعرف شيئا عنه حتى الآن".

من جانبهم قال موظفو مكتب الدفاع الجوي بمدينة تشيتشيهار: "لا داعي للقلق بشأن الموقف"، مشيرين إلى أنهم لم يتلقوا أي إخطارات حول سير التدريبات.

أجسام طائرة مجهولة

وتحدثت تقارير خلال الفترة الأخيرة، عن مشاهدة أجسام طائرة مجهولة فوق البر الرئيسي للصين، حيث تم رصد جسم مجهول في 12 فبراير قبالة ساحل مقاطعة شاندونغ في شرق البلاد.

وأرسلت السلطات المحلية إشعارا قالت فيه إنه تم العثور على جسم طائر مجهولة الهوية في مياه منطقة ريتشاو وأنهم كانوا يستعدون لإسقاطه، وفي هذا الصدد، طُلب من الصيادين المحليين "مراعاة قواعد السلامة".