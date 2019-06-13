أحدث ماورد بخصوص الهجمات على ناقلتي النفط بخليج عمان

فيما يلي أحدث ما أوردته رويترز بشأن ما يشتبه بأنها هجمات استهدفت ناقلتين اليوم الخميس جنوبي خليج هرمز الذي يمر عبره نحو خمس النفط العالمي:
* قالت شركة بيرنهارت شويته شيب مانجمت إن ناقلة كوكوكا كاريدجس المسجلة في بنما تعرضت لضرر “فيما يشتبه بأنه هجوم” اخترق هيكل الناقلة فوق خط الماء.
* قال مدير شركة كوكوكا سانجيو اليابانية المالكة للناقلة للصحفيين إن السفينة تعرضت للهجوم مرتين في غضون ثلاث ساعات قبل أن يتم إجلاء الطاقم بأكمله.
* شب حريق في غرفة محركات بالناقلة التي تحمل شحنة من الميثانول من السعودية إلى سنغافورة.
* قالت شركة سي.بي.سي الحكومية التايوانية لتكرير النفط إن ناقلة أخرى تستأجرها الشركة، هي فرنت ألتير التي تحمل علم جزر مارشال، “أصابها طوربيد فيما يبدو” حوالي الساعة 0400 بتوقيت جرينتش.
* قالت الشركة النرويجية فرنتلاين المالكة للناقلة إن النيران مشتعلة في الناقلة، وهي من طراز أفراماكس وتحمل 75 ألف طن من النفتا.
* قالت فرنتلاين إن الناقلة فرنت ألتير ما زالت طافية، نافية ما ذكرته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء الإيرانية عن غرقها.
* الناقلة كانت في طريقها من الرويس بدولة الإمارات إلى تايوان، حسبما ذكرت مصادر في قطاع التجارة وبيانات حركة السفن على منصة أيكون التابعة لشركة رفينيتيف.
* نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن مصدر مطلع لم تسمه قوله إن فرق بحث وإنقاذ إيرانية انتشلت جميع البحارة الذين كانوا على متن ناقلتي النفط وعددهم 44 بحارا.
* قال الأسطول الخامس الأمريكي الذي تستضيفه البحرين إنه يقدم المساعدة بعد تلقيه نداءي استغاثة.
* ارتفعت أسعار النفط أربعة في المئة بسبب الأنباء.
(رويترز)
فيما يلي أحدث ما أوردته رويترز بشأن ما يشتبه بأنها هجمات استهدفت ناقلتين اليوم الخميس جنوبي خليج هرمز الذي يمر عبره نحو خمس النفط العالمي: