أحدهم مارس الرذيلة مع 250 سيدة..  أشهر 10 عناتيل في مصر

تتوالى قضايا "العناتيل" في مصر ، حيث انشغل الرأي العام المصري خلال الأيام الماضية بقضية "عنتيل الصعيد"، الذي انتشرت له فيديوهات اباحية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يمارس الرذيلة مع عدد كبير من السيدات.

"عنتيل الصعيد" الذي يعمل طبيبا في "بني مزار" التابعة لمحافظة المنيا، ويمتلك عيادة خاصة بالعلاج الطبيعي وأمراض السمنة، كشفت التحريات أنه قد مارس الجنس مع أكثر من 30 سيدة داخل عيادته، على مدار سنتين، وأنه قام بتصويرهن في أوضاع مخلة.

لقب "عنتيل"

ويستخدم الإعلام المصري لقب "عنتيل" لوصف الرجل الذي يقيم علاقات جنسية متعددة (غير مشروعة) مع عدد كبير من السيدات، كإشارة للقوة والفحولة الجنسية العالية. فيما ينتقد البعض استخدام هذا الوصف، باعتباره تقديرا لما يفعله الرجل موضع الاتهام.

أول قضايا العناتيل في مصر كانت عام 2014، في القضية التي عرفت وقتها ب"عنتيل المحلة"، لتتواصل بعدها سلسلة العناتيل التي تجاوزت العشرين بحسب وسائل اعلام مصرية، وشملت تلك الفضائح نوابا وسياسيين ومخرج مشهور ورجال أعمال.

واللافت في تلك القضايا أن معظمها وقع في مناطق ريفية ومدن محافظة في مصر، من مثل: المحلة، البحيرة، والزقازيق، وسوهاج، وقنا، والعياط، والإسماعيلية، والمنيا، وغيرها.

جوع جنسي

وبحسب احصائيات فإن المصريين من أكثر الشعوب في العالم تصفحا للمحتوى الجنسي على الانترنت، حيث يرى اخصائيون في علم النفس أن مشاهدة المواقع الاباحية خلق حالة من النهم والجوع الجنسي لدى المتلقي، جعلته أكثر عرضة لمظاهر الانحراف الأخلاقي.

ويقول الأخصائيون أن

سهولة الوصول للمحتوى الجنسي على الانترنت، جعل البعض يفقد صوابه، ليصل إلى مرحلة الهوس الجنسي، مما أدى إلى انتشار ظاهرة التحرش في المجتمع المصري

خاصة في ظل صعوبة الزواج بسبب الأعباء المالية وانتشار البطالة بين الشباب.

هبة قطب

وتقول الخبيرة في العلاقات الجنسية الدكتورة هبة قطب –بحسب وسائل إعلام مصرية-: إن

"الرجل بطبيعته يميل إلى ممارسة الجنس بكثافة أكثر من المرأة، وذلك بسبب زيادة هرمون التستوستيرون لديه، ربما بأكثر من 20 إلى 30 ضعفاً مقارنة بالإناث.

لذا نجد بعض الرجال يتفاخرون بعدد المرات التي يمارسون فيها الجنس، وهذا عكس ما تفعله النساء، اللاتي يعتبر إعراضهن عن الممارسة، صفة تدعوهن للتفاخر".

وترصد "البوابة" عبر هذا التقرير، أشهر 10 عناتيل في مصر منذ 2014:

"عنتيل الصعيد"

كشفت التحريات أن عنتيل الصعيد ويدعي «أ. و»، 43 سنة، طبيب يحظى بشهرة كبيرة في علاج أمراض السمنة بالمنيا، وأن معظم المترددين على عيادته من النساء وتمكن من استقطاب عدد منهن للدخول معه في علاقة جنسية وتصويرهن بتليفونه المحمول.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 4 شباب، تبين أنهم نشروا فيديوهات جنسية لـ«عنتيل الصعيد»، للانتقام منه بعدما ساوموه على دفع مليون جنيه، وعندما رفض فوجئ بانتشار فيديوها جنسية مما دفعه إلى الهروب خارج حدود المنطقة وجار القبض عليه.

بفحص الفيديوهات، تبين أن الطبيب «العنتيل» متعدد العلاقات الجنسية، وصلت إلى 30 سيدة واعتاد ممارسة الرذيلة معهن وتصويرهن مقاطع فيديو وتم العثور في عيادته على 23 مقطع فيديو حال ممارسته الرذيلة معهن، وأن 4 شباب وراء فضحه بإنشاء حساب وهمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ونشروا عددا من مقاطع الفيديو المشار إليه.

عنتيل الجيزة

قضية جزار البراحيل ويدعى "ع.ح" 42 سنة، الملقب بـ"عنتيل الجيزة"، حيث أسفرت التحقيقات الأمنية عن مفاجآت كثيرة

وأظهر الفحص الخاص بالفيديوهات، التي جمعت بين المتهم وعدد من السيدات، أنه ظهر في 4 فيديوهات أثناء ممارسة الرذيلة مع عدد من السيدات، وتحفظت القوات وجهات التحقيقات، على قرابة 2500 فيديو إباحي خاصة بالمتهم.

وتبين أن الفيديوهات مدتها من دقيقة لـ5 دقائق، وتظهر فيها السيدات بدون ملابس، وبعض المشاهد أثناء إقامة علاقة مع المتهم، وتبين أن

المتهم أقام علاقات جنسية مع قرابة 250 سيدة داخل شقة مستأجرة على مدار 3 سنوات.

عنتيل "الإخوان "

تحدثت هندة عياري، إحدى ضحايا طارق رمضان، في حوار خاص ضمن وثائقي العربية، كاشفة التفاصيل، وقالت هندة: "لقد كان مثلي الأعلى وقرأت الكثير من مؤلفاته وبسببه ارتديت الحجاب، وفي غرفة الفندق الذي تقابلنا فيه كانت المفاجأة المروعة"، مشيرة إلى أنه استدرجها إلى غرفته بذريعة التحدث بهدوء بعيدا عن الضوضاء.

وأكدت هندة عياري، أنها تعرضت للاغتصاب من قبل طارق رمضان، ولم تقدم بلاغا وقتها ضده لشعورها بالعار، لافتة إلى أن هناك أكثر من امرأة ضحية له وكن خائفات من الانتقام، وأوضحت المتحدثة، أن فعلته الشنيعة كانت صفعة قوية فتحت عينيها على حقيقته الحيوانية، واصفة إياه بالمنافق والمجرم الخطير والكاذب والمناور.

عنتيل "النور" السلفي

بدأت الفضائح بواقعة عنتيل الغربية، حيث انتشرت في بداية عام 2015 فيديوهات قيل أنها لعضو حزب النور، ولشيخ سلفى أطلق عليها حينها عنتيل النور، وهو ما جعل الحزب ينتفض ضد تلك الفديوهات، ويعلن أن هذا الشخص غير منتم للحزب، ولا يعرف الحزب عنه شئ، فيما ذكر أهالي مركز السنطة، أن هذا الشخص "م. ح" يتولى منصب أمين إعلام حزب النور بمركز السنطة وينتمى للحزب

وأطلق عليه الأهالي "عنتيل السنطة"، وانتشرت الفيديوهات بالإنترنت انتشار النار في الهشيم، وبلغ عددها أكثر من 60 فيديو؛ مما تسبب له في فضيحة كبرى داخل المدينة.

عنتيل الإخراج

هو نائب كفر شكر بمحافظة القليوبية والمخرج الشهير خ. ي، حيث فجر ضجة عندما أذاع فيديو في مخالفة فاضحة للقواعد المهنية مع إحدى السيدات كانت في وضع مخل.

عنتيل الكاراتيه

في عام 2014 انتشرت فيديوهات جنسية لسيدات أثناء ممارسة الرذيلة مع أحد الأشخاص، والذي تبين بعدها أنه يدعى ع ا مدرب كاراتيه بمدينة المحلة محافظة الغربية، وانتشرت المقاطع مثل النار فى الهشيم، وبدأ تداولها على الهواتف

وبلغ عدد الفيديوهات ما يقرب من 12 فيديو تم نشرها على المواقع الإباحية، ما تسبب فى حالة من الذعر بين الأهالي بعد ظهور سيدات في مشاهد جنسية داخل صالة للألعاب الرياضية، وباتت فضيحة كبرى، تقدم بعدها أحد الأزواج ببلاغ ضد زوجته والمتهم، بعد أن شاهد مقطع تظهر فيه زوجته، والقى القبض على المتهم، وقضت المحكمة عليه بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ بتهمة نشر فيديوهات جنسية وإباحية على مواقع الإنترنت بعد تصويره حال ممارسته الرذيلة مع عدد من السيدات، ووجهت النيابة للمتهم تهم ممارسة الرذيلة والفعل الفاضح مع أكثر من 25 سيدة.

عنتيل المحلة

فى ذات العام ألقت مباحث الغربية، القبض على شاب يدعى م ز بعد تعدد البلاغات ضده بتهمة النصب والاستيلاء على أموال من المواطنين بعد انتحاله صفة موظف فى جهات سيادية وقدرته على إنهاء مصالحهم، والتوسط لهم فى إنهاء بعض المصالح، وبعد إلقاء القبض عليه، وأثناء فحص الهاتف المحمول الخاص به عثر على فيديوهات ومقاطع مخلة بالآداب، وهو يمارس الجنس مع فتيات وسيدات، كما توجد صور فوتوغرافية مع أخريات فى أوضاع فاضحة، فتم التحفظ على الهاتف.

وتبين من التحريات، أن المتهم ارتكب عدة قضايا نصب وهناك بلاغات ضده، حيث طلب مبلغ 80 ألف جنيه من سيدة مارس الجنس معها، وقام بتصويرها مقابل تعيين ابنها فى شركة بترول، وعند افتضاح أمره هددها بنشر الفيديوهات، كما قام بتصوير عدة فتيات وتهديدهن بنشر صورهن على المواقع حتى يبتزهم مقابل مبالغ مالية، وقضت محكمة جنح أول المحلة الكبرى برئاسة المستشار يوسف طارق، اليوم الأحد، بالحبس 7 سنوات وشهرين على المتهم بتهم النصب والفعل الفاضح وتصوير سيدات بدون علمهن.

عنتيل القاهرة

كان ضباط قسم مكافحة الآداب بالبحر الأحمر، تمكنوا من ضبط رجل أعمال من القاهرة خلال ممارسته الرذيلة مع إحدى السيدات التي حضرت معه من القاهرة، وذلك داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة الكوثر بالغردقة، حيث عثر بالهاتف المحمول الخاص بالمتهم على 30 مقطع فيديو لرجل الأعمال خلال ممارسته الرذيلة مع عدد كبير من السيدات من مختلف الأعمار، وتم التحفظ على الهاتف، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وبمواجهته اعترف بقيامه باستئجار الشقة من بواب العمارة السكنية لمدة 12 ساعة فقط مقابل 250 جنيهًا. وأنه اتفق مع السيدة التى تم ضبطها معه على القيام برحلة إلى الغردقة لمدة يوم واحد مقابل حصولها على مبلغ 1000 جنيه.

عنتيل البحيرة

فى عام 2014 انتشرت فيديوهات جنسية فى محافظة البحيرة لأحد الأشخاص أثناء ممارسة الرذيلة مع بعض السيدات، وأطلق عليه عنتيل البحيرة وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم أثناء اختبائه بشقة بمنطقة العصافرة بالإسكندرية

وتبين من التحريات قيام المتهم بممارسة الرذيلة مع عدد من الساقطات داخل مركز شباب القرية بمقابل مادي 100 جنيه، وأنه كان يقوم بتصويرهن خلسة بكاميرا مثبتة أثناء ممارسة الرذيلة وإرغامهن على ممارسة الرذيلة، وتبين أن المتهم صور احدى السيدات أكثر من 20 مقطع جنسي وأنه مارس الرذيلة مع 5 من النسوة وقام بتصويرهن.

عنتيل الدروس الخصوصية

ألقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة القبض على مدرس بمدينة دمنهور قام بممارسة الرذيلة مع الطالبات وتصويرهم فى أوضاع مخلة، تبين أن المتهم صاحب مركز للدروس الخصوصية للمرحلة الإعدادية والثانوية فى مدينة دمنهور، ويستغل تردد بعض الطالبات على المركز وقيامه بممارسة الرذيلة معهن وتصوير بعضهن أثناء الرقص.

وتبين أن المدرس قام بتثبيت كاميرات داخل المركز الخاص به، وألقى القبض عليه وعثر على 3 كاميرات مثبتة فى أماكن مختلفة داخل المركز وعثر على مقاطع جنسية على هاتفه بلغت 120 مقطعا جنسيا لـ3 فتيات.