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أحد المارة يقتل مسلحا أصاب شخصين بالرصاص في ولاية أوكلاهوما الأمريكية

أحد المارة يقتل مسلحا أصاب شخصين بالرصاص في ولاية أوكلاهوما الأمريكية
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