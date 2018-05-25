أحد المارة يقتل مسلحا أصاب شخصين بالرصاص في ولاية أوكلاهوما الأمريكية

نقل المصابان إلى المستشفى ومن المتوقع نجاتهما

قالت السلطات الأمريكية إن مسلحا أصاب شخصين في مطعم بولاية أوكلاهوما الخميس وإن أحد المارة قتل المسلح بالرصاص لدى خروجه من المكان.

وذكرت الشرطة على تويتر أن المسلح فتح النار بداخل مطعم في منطقة ليك هفنر في مدينة أوكلاهوما عاصمة الولاية مساء الخميس فأصاب شخصين.

وأضافت “كان بحوزة أحد المارة مسدس وواجه المسلح خارج المطعم وأصابه إصابة مميتة”.

ونقل المصابان إلى المستشفى ومن المتوقع نجاتهما.

وأشارت الشرطة إلى أنها تتحرى الدافع وراء إطلاق النار وأن هوية المسلح غير مؤكدة. (رويترز)