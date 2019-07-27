أحزاب عربية تتفق على إعادة تشكيل القائمة المشتركة لخوض انتخابات الكنيست

قالت الأحزاب الثلاثة إن القرار النهائي حول القائمة المشتركة سيعلن يوم الخميس القادم.

قالت ثلاثة أحزاب عربية في إسرائيل السبت، إنها اتفقت على خوض انتخابات الكنيست القادمة ضمن القائمة المشتركة.

والأحزاب الثلاثة هي الجبهة الديموقراطية للسلام، العربية للتغيير، القائمة العربية الموحدة. فيما غاب عن المؤتمر الصحافي حزب التجمع الديموقراطي، الذي قال إنه قراره النهائي سيعلن بعد اجتماع اللجنة المركزية يوم الأحد.

وقالت الأحزاب الثلاثة إن القرار النهائي حول القائمة المشتركة سيعلن يوم الخميس القادم.

وبحسب مصادر إعلامية، فإنه بموجب اتفاق أولي بين الأحزاب الأربعة المذكورة، تقرر أن يستمر النائب أحمد الطيبي (العربية للتغيير) في شغل منصب رئيس الكتلة البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي، وأن يشغل النائب مطانس شحادة المنصب الثاني في القائمة بعد أيمن عودة (الجبهة الديموقراطية للسلام) وذلك بعد تنازل النائب منصور عباس (القائمة العربية الموحدة) لتسهيل عملية تشكيل القائمة، وسيشغل النائب أحمد الطيبي المكان الرابع في القائمة.

وأمام الأحزاب العربية تحدٍ كبير لاستعادة ثقة الجمهور العربي الذي يشكل خمس المصوتين، والذي سجل أيضا في الانتخابات الأخيرة نسبة منخفضة في الإقبال على التصويت، وضعت مصير الأحزاب العربية خلال الساعات الأخيرة من التصويت في خطر هدد مصيرها.

يشار إلى أن زيادة نسبة التصويت في الانتخابات ضمن المجتمع العربي يمكن أن تساهم بحصول القائمة على عدد كبير من المقاعد.

