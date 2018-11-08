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قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت يوم الخميس بسجن 65 متهما بين خمسة أعوام والسجن المؤبد 25 عاما لإدانتهم بنشاط إرهابي في قضية تُعرف إعلاميا باسم "داعش الصعيد".

وأضافت المصادر أن من بين المتهمين ستة ينتمون لفرع تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا وأن 30 متهما حوكموا غيابيا.

وتابعت المصادر أن محكمة جنايات الجيزة عاقبت 18 متهما بالسجن المؤبد و41 بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وستة متهمين أحداث بالسجن خمسة أعوام وبرأت اثنين.

وبحسب أوراق الدعوى شملت التهم التي وجهت إلى المحكوم عليهم "تأسيس وإدارة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والانضمام لها وإمدادها بمعونات مادية ومعنوية وحيازة أسلحة نارية وذخيرة دون ترخيص".

وقال مصدر إن من بين المحكوم عليهم امرأتين إحداهما هاربة عوقبتا بالسجن المشدد 15 عاما. وجاء في أوراق الدعوى أنهما أمدتا المجموعة بمعونات مادية ومعنوية ووفرتا لأفرادها ملاذات آمنة وسيارات وسهلتا انضمام ستة منهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا.

وكان 66 متهما قد أحيلوا للمحاكمة في قضية "داعش الصعيد" بتهم ارتكاب عمليات إرهابية في عدد من محافظات جنوب مصر والانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية. وفي وقت لاحق أحيل متهم آخر للمحاكمة في القضية نفسها.

وللمتهمين الذين صدر الحكم عليهم حضوريا أن يطعنوا عليه أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، ولها أن تؤيد العقوبات التي حكمت بها محكمة الجنايات أو تعدلها، وإن ألغتها تعاد المحاكمة أمامها.

وتعاد محاكمة المتهمين الهاربين أمام محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم إذا سلموا أنفسهم أو ألقت الشرطة القبض عليهم.

وجاء في أوراق الدعوى أن المتهمين مارسوا نشاطا إرهابيا في الفترة بين عامي 2015 و2017 وهي من أعوام الاضطراب التي أعقبت عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين إثر احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما واحدا.