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أحمد الطيبي: خطاب زيلينسكي "صهيوني بامتياز"

منشور 20 آذار / مارس 2022 - 09:29
الرئيس الاوكراني فولودومير زيلينسكي
الرئيس الاوكراني فولودومير زيلينسكي

هاجم النائب العربي في الكنيست احمد الطيبي الرئيس الاوكراني فولودومير زيلينسكي واصفا على خلفية مضمون خطابه الاحد امام البرلمان الاسرائيلي، والذي وصفه بانه "صهيوني بامتياز".

وقال الطيبي في تغريدة إن خطاب زيلينسكي "صهيوني بامتياز ووصل حضيضه بوضع إسرائيل تاريخيا بمرتبة الضحية عبر اقتباسه كلام غولدا مئير ضد العرب والفلسطينيين".

وأضاف: "نحن ضد الاحتلالات وقتل المدنيين والأبرياء، لكن الغرب وإسرائيل يعانون من معيار أخلاقي مزدوج ومفضوح".

كما هاجم قال خليل العناني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية الرئيس الاوكراني قائلا ان خطابه "منطقي وغير مفاجئ، حيث أنه من أهم داعمي المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، ومن المدافعين عن جرائم إسرائيل في غزة".

""النائب العربي في الكنيست احمد الطيبي
النائب العربي في الكنيست احمد الطيبي

 

وكتبت الإعلامية غادة عويس أن "استجداء زيلينسكي إسرائيل لتساعده مقزز وبلا أخلاق وينسف كل صدقيته ويقوض شرعية الرواية الأوكرانية... الكيل بمكيالين في الغرب أصبح لا يطاق".

وكان زيلينسكي زعم في خطابه أن "التهديد الذي تواجهه أوكرانيا يشبه التهديد الذي يواجه إسرائيل".

وذكر الرئيس الأوكراني الذي لطالما شدد على انتمائه إلى الديانة اليهودية أن أوكرانيا "اتخذت خيارها قبل 80 عاما بإنقاذ اليهود"، مشبّها في عدة نقاط أتى على ذكرها، العملية العسكرية الروسية في بلاده بالمحرقة النازية. 

كلمات دالة:فولودومير زيلينسكيفلاديمير زيلينسكياحمد الطيبيغادة عويسالكنيستاوكرانياروسيا

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