السعوديه: ظهور جديد ونادر للأمير أحمد بن عبد العزيز

الأمير أحمد لم يظهر سوى في مناسبات قليلة منذ عودته إلى المملكة قبل نحو عام

نشرت حسابات مقربة من الأسرة الحاكمة في السعودية صورة جديدة لظهور نادر للأمير أحمد بن عبد العزيز، شقيق الملك سلمان.

وظهر الأمير أحمد مرتديا ثوبا شتويا، في منطقة صحراوية، بحسب ما نشر حساب "صور خاصة لأسرة آل سعود"، عبر انستغرام.

ويأتي هذا الظهور النادر هو الأول للأمير أحمد منذ مشاركته في جنازة أخيه غير الشقيق، الأمير طلال بن عبد العزيز، في نهاية كانون أول/ ديسمبر الماضي.

يشار إلى أن الأمير أحمد لم يظهر سوى في مناسبات قليلة منذ عودته إلى المملكة قبل نحو عام.