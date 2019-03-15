أحمد فتيحي: والدي تعرض للتعذيب واعتقل بزنزانة دون ورقة أو قلم

فتيحي: "أبي تفانى في حياته ليحسن حياة الناس واعتقاله غير منطقي"

كشف أحمد فتيحي، نجل الطبيب السعودي الأمريكي المعتقل في السعودية وليد فتيحي، تعرض والده للتعذيب، وأنه جرى اعتقاله في زنزانة.

وقال أحمد فتيحي، خلال جلسة في الكونغرس الأمريكي حول حقوق التعذيب في السعودية: "أبي تعرض للتعذيب، وجرى اعتقاله في زنزانة دون ورقة أو قلم".

وتابع: أبي تفانى في حياته ليحسن حياة الناس، واعتقاله غير منطقي".

وطالب السلطات السعودية بإطلاق سراح والده، وإنهاء هذا الكابوس الذي يعيشونه.

وكان أحمد قال لصحيفة "The New York Times" الأمريكية إنه انتظر أكثر من عام كي تُطلق السعودية سراح والده، الطبيب الذي تلقّى تدريبه في جامعة هارفارد.

وقال إن الحكومة السعودية جردت والدته و6 من أشقائه من جوازات سفرهم الأمريكية، ومنعتهم من مغادرة المملكة، وجمَّدت أصولهم.