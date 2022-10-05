أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لوزراء الكويت

أصدر أمير الكويت الاربعاء، أمرا أعاد بموجبه تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للوزراء، وتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد أيام من انتخابات مجلس الأمة، والتي حققت فيها المعارضة تقدما كبيرا.

وكان نائب أمير الكويت وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اصدر الأحد، أمراً أميرياً بقبول استقالة الحكومة، واستمرارها بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، عقب إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) 2022.

أمر أميري بتعيين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة#كونا #الكويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) October 5, 2022

وجرى تعيين الشيخ أحمد نواف للمرة الأولى رئيسا للوزراء في 24 يوليو الماضي وكلف بتشكيل الحكومة رقم 40 في تاريخ الكويت، وكان يشغل في ذلك الوقت منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة مطلع إبريل الماضي.