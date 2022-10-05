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أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لوزراء الكويت

منشور 05 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 09:29
الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح
الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح

أصدر أمير الكويت الاربعاء، أمرا أعاد بموجبه تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للوزراء، وتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد أيام من انتخابات مجلس الأمة، والتي حققت فيها المعارضة تقدما كبيرا.

وكان نائب أمير الكويت وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اصدر الأحد، أمراً أميرياً بقبول استقالة الحكومة، واستمرارها بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، عقب إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) 2022.

وجرى تعيين الشيخ أحمد نواف للمرة الأولى رئيسا للوزراء في 24 يوليو الماضي وكلف بتشكيل الحكومة رقم 40 في تاريخ الكويت، وكان يشغل في ذلك الوقت منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة مطلع إبريل الماضي.

كلمات دالة:الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباحالكويت

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