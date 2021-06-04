أخفى جثة أمه في خزانة 7 أعوام كي يحصل على تقاعدها

عثرت الشرطة على جثة الأم العجوز ”محنطة“ داخل الخزانة.

أوقفت الشرطة الفرنسية مهاجرا صربيا؛ للتحقيق معه بتهمة إخفاء جثة والدته المتوفاة منذ سبعة أعوام، حتى لا ينقطع حصوله على معاشها التقاعدي، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة ”لو باريزيان“ الفرنسية.

وقالت الصحيفة: إن ساسا، وهو رجل يبلغ من العمر 47 عاما، تقدم بنفسه إلى الشرطة في العاصمة باريس للإعلام بجريمته والإقرار بإخفاء جثة والدته زالكا، التي توفيت منذ سنة 2014، وعدم الإعلان عن وفاتها حتى يتسنى له الحصول على معاشها.

وتم إيقاف ساسا بعد أن رافقه أعوان الشرطة إلى المنزل، حيث عثروا على جثة العجوز ”محنطة“ داخل خزانة.

واعترف المتهم بأنه وضع رغوة من الصابون ومواد أخرى وتغطيتها بقماش لتفادي انبعاث الروائح الكريهة من الجثة.

وتوفيت زالكا عام 2014 عن عمر 75 عاما بعد إصابتها بالسرطان، لكن ابنها ساسا تعمد إخفاء نبأ الوفاة والاحتفاظ بالجثة داخل خزانة في بيت الحمام طيلة سبع سنوات، قبل أن يكشف الفضيحة يوم الثلاثاء بعد أن أجبر على إخلاء المنزل لفائدة مالكيه.

وتم إيقاف المتهم والتحقيق معه قبل إطلاق سراحه يوم الأربعاء، كما تم تشريح الجثة بمستشفى بالعاصمة باريس، بحسب صحيفة ”لو باريزيان“.

وأثبت تقرير الطب الشرعي عقب تشريح الجثة أن وفاة الأم كانت طبيعية، وأن المتهم لم تكن له علاقة بوفاتها، لكنه سيمثل أمام القضاء من جديد لمحاكمته بتهمة إخفاء جثة والدته.