أدرعي يغني “طار البلد” لراغب علامة

غرد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، ناشرا أغنية راغب علامة الجديدة “طار البلد”.
وكتب أدرعي: “ترى شو الّي طيّر لبنان؟ اسألوا حالكن هالسّؤال بتلاقوا إنّه الجواب هو استغلال حزب الله لبلاد الأرز لصالح إيران. الله يفكّ أسر لبنان من الإرهاب الإيراني”.
وعلى الفور، علق راغب علامة قائلا إن أدرعي “لا يستحق الرد ولن ينجح في استدراجنا لذلك”.
وتابع: “في كل الأحوال، جميعنا يعلم ما ارتكبته وترتكبه إسرائيل وعملاؤها من فظائع يوميا في لبنان وفلسطين وسوريا وغيرها… ونقطة عالسطر!”.
#طارالبلد… بصوت المغنّي اللّبناني #راغب_علامة… ترى شو الّي طيّر #لبنان؟ اسألوا حالكن هالسّؤال بتلاقوا إنّه الجواب هو استغلال #حزب_الله لبلاد الأرز لصالح #إيران.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 9, 2019
الله يفكّ أسر لبنان من الإرهاب الإيراني#إيران_تورّط_لبنانhttps://t.co/w6KT3UBwio
لن ينجح المتحدِّث العسكري بإسم جيش الإحتلال الإسرائيلي في استدراجنا إلى الرد. فهو لا يستحق منا هذا "الشرف"، لا في الشكل، ولا في المضمون. في كل الأحوال، جميعنا يعلم ما ارتكبته وترتكبه اسرائيل وعملائها من فظائع يومياً في لبنان وفلسطين ،وسورية، وغيرهم... ونقطة عالسطر!#إسرائيل_عدو— Ragheb Alama (@raghebalama) September 9, 2019