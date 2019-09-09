أدرعي يغني “طار البلد” لراغب علامة

لن ينجح المتحدِّث العسكري بإسم جيش الإحتلال الإسرائيلي في استدراجنا إلى الرد. فهو لا يستحق منا هذا "الشرف"، لا في الشكل، ولا في المضمون. في كل الأحوال، جميعنا يعلم ما ارتكبته وترتكبه اسرائيل وعملائها من فظائع يومياً في لبنان وفلسطين ،وسورية، وغيرهم... ونقطة عالسطر!#إسرائيل_عدو