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أدرعي يغني “طار البلد” لراغب علامة

منشور 09 أيلول / سبتمبر 2019 - 10:14
المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، ينشر أغنية راغب علامة الجديدة “طار البلد”
المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، ينشر أغنية راغب علامة الجديدة “طار البلد”

غرد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، ناشرا أغنية راغب علامة الجديدة “طار البلد”.

وكتب أدرعي: “ترى شو الّي طيّر لبنان؟ اسألوا حالكن هالسّؤال بتلاقوا إنّه الجواب هو استغلال حزب الله لبلاد الأرز لصالح إيران. الله يفكّ أسر لبنان من الإرهاب الإيراني”.

وعلى الفور، علق راغب علامة قائلا إن أدرعي “لا يستحق الرد ولن ينجح في استدراجنا لذلك”.

وتابع: “في كل الأحوال، جميعنا يعلم ما ارتكبته وترتكبه إسرائيل وعملاؤها من فظائع يوميا في لبنان وفلسطين وسوريا وغيرها… ونقطة عالسطر!”.

 

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