المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز تعترف باستجواب مولر لها

سارة ساندرز

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز لوسائل الإعلام المحلية يوم الجمعة إنها تعرضت للاستجواب من المحقق الخاص روبرت مولر، الذي يحقق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أجريت عام 2016.

وقالت ساندرز في مقابلة مع شبكة “سي ان ان” “لقد حثني الرئيس، مثل كل أعضاء إداراته، على التعاون الكامل مع المحقق الخاص. وقد أسعدني الجلوس معه بشكل طوعي”.

وجرى استجواب ساندرز في أواخر 2018، وقالت “سي ان ان” إنها تحدثت مع المحقق الخاص في نفس الوقت الذي تحدث فيه كبير موظفي البيت الأبيض السابق في إدارة ترامب جون كيلي ومدير الاتصالات السابق هوب هيكس وسلف ساندرز شون سبايسر.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل مقابلة ساندرز مع مولر يوم الجمعة. وقد نفت ساندرز (36 عاما)، ابنة حاكم اركنساس السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية مرتين مايك هوكابي، مرارا تورط ترامب في أي خطأ مع تزايد قائمة مساعدي ترامب الذين اتهمهم مولر ونجح في مقاضاتهم.

د ب أ